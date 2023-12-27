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فيتامين «د» يقلل خطر الإصابة بالخرف

12/27/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توصل علماء بريطانيون، لأول مرة، إلى عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بمرض الخرف بشكل مبكر، وتفادي الإصابة به وتدارك أعراضه، وفق ما أكدت دراسة نشرت في مجلة «جاما نيرولوجي».

واكتشف العلماء أن خطر الإصابة بمرض الخرف، الذي تبدأ أعراضه قبل سن 65 عاماً، يمكن أن يقل أو ينخفض بتناول جرعة يومية من فيتامين «د».

وكان يُعتقد في السابق أن المرض ناجم عن الجينات فقط، ولم يكن هناك ما يمكن أن يفعله الناس لتقليل مخاطر الإصابة به.

مع ذلك، وفقاً للدراسات، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين «د» والاكتئاب وتاريخ الإصابة بالسكتة الدماغية إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف المبكر، في حين أن تعاطي الكحول والعزلة الاجتماعية وضعف السمع وأمراض القلب تزيد أيضاً من مخاطر الإصابة بالخرف.


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