منتسبو «ربع قرن» يتألقون بإبداعاتهم الفنية في موسم الآداب والفنون

ضمن فعاليات موسم ربع قرن للآداب والفنون، الذي تنظمه ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في نسخته الأولى، أقيم في بيت النابودة معرض للفنون التشكيلية، لإلقاء الضوء على الإبداعات الفنية لمنتسبي مؤسسات ربع قرن، بمختلف أشكال الفنون التشكيلية.

جاء المعرض انطلاقاً من حرص ناشئة الشارقة على توفير المنصات الفنية الملائمة للأطفال والناشئة والفتيات والشباب، للتعبير عن ذائقتهم الفنية حسب رؤيتهم، بما يعكس الدور الريادي البارز لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في دعم وتنمية وتطوير مواهب أجيال المستقبل من منتسبي مؤسساتها، وتمكينهم من ترك بصمتهم الإبداعية في عالم الآداب والفنون وتحفيزهم على الابتكار.

تميز

قدم المعرض العديد من الأعمال الفنية التي جسدت مزيجاً فريداً من التميز والتعبير الفني، والتي وقفت شاهدة على براعة منتسبي مؤسسات ربع قرن، ومدى إتقانهم لمختلف المهارات الفنية التي اكتسبوها من البرامج النوعية في مختلف ألوان الفنون التشكيلية التي تم تقديمها في مراكز مؤسسات ربع قرن، والتي جمعت بين الأصالة والحداثة بأنماط مبتكرة.

وتميزت الأعمال الفنية التي استضافها المعرض بالثراء، الذي امتزجت فيه المواهب الفنية بالإبداع الاستثنائي المتفرد، حيث تنوعت بين لوحات مبتكرة بفن التشكيل بالأنماط باستخدام خامات وتقنيات مختلفة، إضافة إلى أعمال مستوحاة من خيال المنتسبين، أبدعوا في تشكيلها بألوان الأكريليك، إضافة إلى اللوحات الفنية السريالية بتفاصيلها الدقيقة، وقطع الديكور الدائرية ذات الجماليات الخاصة التي أنتجها المنتسبون بفن الريزن وتدرجاته اللونية الساحرة.

مجسمات

ولم يقتصر المعرض على الأعمال الفنية ثنائية الأبعاد، بل امتد ليشمل المجسمات المعمارية ثلاثية الأبعاد للمباني والمنشآت المختلفة، في إبداع معماري يجمع بين التصاميم الجاذبة والهندسة الفنية، التي أبدع الناشئة في تصميمها باستخدام رقائق الخشب وألواح الأكريليك، وتقنيات الحاسوب والليزر، علاوة على الإبداع في تصميم الأحواض الزجاجية (فن التيراريوم)، لحفظ النباتات كحديقة منزلية مصغرة في مناظر جمالية تحاكي الطبيعة.