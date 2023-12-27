معارج وجدانية في أمسية بيت الشعر الختامية

اختتم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسياته خلال عام 2023 بأمسية أقامها مساء يوم الثلاثاء، شهدت حضوراً كثيفاً، وشارك فيها الشعراء: جاكيتي الشيخ سك، وهبة شريقي، وعبدالله العبد، ومحمد الأمين جوب، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير «البيت».



قدم الأمسية الإعلامي يوسف الغضبان، الذي أشاد بما قدمه بيت الشعر من فعاليات، وألفها طوال العام، مثمناً الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي سجلت مبادراته الثقافية حضوراً مشعاً على امتداد الزمن، بما يعكس مدى اهتمام سموه بالشعر والشعراء.



وقد حلقت قصائد الشعراء في فضاءات الدهشة، وعبرت عن فلسفة الحياة، ودارت في فلك الذات، فأثرت بطابعها الوجداني في الحضور، إذ تغنوا بالحب ومواجده، والتحموا بذائقة الجمهور الذي تفاعل مع مشاعرهم وكلماتهم التي عبرت عن نماذجهم الإبداعية، ومدى قدرتهم على بلورة أحاسيسهم في تجسيد معاني الفقد والعتاب، واستعادت الذكريات، ومن ثم برع بعضهم في كتابة المدائح النبوية في ظل حضور كثيف ونوعي من قبل محبي الشعر.



قراءات

افتتح القراءات الشاعر جاكيتي الشيخ سك، الذي ألقى قصيدة «بساط النور» التي أظهرت عفويته ببعدها الجمالي، وهو يترجم ببوح صادق في واحدة من مدائحه النبوية أساليب التعبير المبتكر في تضفير الصورة، وحملها على محمل الجمال. وواصل القراءة بقصيدة أخرى حملت عنوان «معراج»، التي تفيض بالمشاعر النبيلة، إذ يخاطب فيها الشاعر وجهاً آخر للحياة، وهو مستبشر بما ينسج من معانٍ رقيقة وعذبة.

وقرأت الشاعرة هبة شريقي أول نصوصها الشعرية، الذي حمل عنوان «عكس السراب»، ويحمل دلالات مرهفة تخضع للتأمل، فهي تبوح بما في داخلها من مواجد، ثم قرأت قصيدة أخرى بعنوان «شيءٌ يكره الأشياء»، التي عبرت فيها بجسارة عن لذع البوح في جمل متتابعة تستحضرها من عبق الذاكرة.



وقرأ الشاعر عبدالله العبد ثالث شعراء الأمسية قصيدة بعنوان «اللؤلؤة»، التي تشف عن أشجان يجترها الشاعر من معين حكاياته، عبر لوحات وصفية تفيض بالشجن، ثم قرأ قصيدة أخرى بعنوان «سيرة ذاتية»، التي حفز من خلالها ذاكرته، فعبر عما استقر في وعيه من أشجان، فهو يلتقط مشاعره المختفية في الذات ويبلورها في إيقاعات.



وألقى الشاعر محمد الأمين جوب آخر شعراء الأمسية قصيدة بعنوان «آخر مقامات التجلي»، التي تعبر عن ثرائه الجمالي، وإرادته المتنامية وهو يمدح النبي محمداً، صلى الله عليه وسلم، بأسلوب جمالي خالص، ثم قرأ قصيدة أخرى حملت عنوان «سليل الأغنيات»، التي يعبر من خلالها عن أبعاده الرمزية في صياغة واقعه بمفردات مشوقة.

وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي شعراء الأمسية ومقدمها.