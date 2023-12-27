جود بيلينجهام يقفز إلى الأعلى قيمة سوقية في العالم خلال شهرين

يواصل الإنجليزي جود بيلينجهام / 20 عاما/ لاعب فريق ريال مدريد تحقيق أرقامه القياسية خلال موسمه الأول مع الفريق بعد تصدره قائمة هدافي الليجا و القيمة السوقية للاعبي ريال مدريد والدوري الاسباني والعالم.

فقد ارتفعت قيمته السوقية من 150 مليون يورو في أكتوبر الماضي، إلى 180 مليون يورو في ديسمبر الجاري متساويا مع كل من إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان..

وتعاقد ريال مدريد مع اللاعب جود بيلينجهام في صيف 2023 قادما من بروسيا دورتموند الألماني، لمدة 6 سنوات.

ومع مرور 18 جولة على انطلاقة الدوري الاسباني بموسمه الحالي، ينافس الإنجليزي جود بيلينجهام على صدارة هدافي المسابقة بـ13 هدفا، بفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه بورخا مايورال لاعب خيتافي، وهدفين عن كل من أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، وارتيم دوفبيك لاعب جيرونا أصحاب نفس الرصيد من الأهداف (11 هدفا).

وخاض اللاعب مع فريقه في مسابقة الدوري الاسباني 16 مباراة سجلها خلالها أهدافه الـ13، كما أنه صنع هدفين.

وبحسب احدث تصنيف لموقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في احصائيات وأرقام الأندية واللاعبين، يتصدر جود بيلينجهام قائمة أعلى لاعبي الدوري الاسباني قيمة سوقية بـ 180 مليون يورو، متفوقا على بقية زملائه في المسابقة، حيث يليه زملاؤه بالفريق فينيسيوس جونيور بـ 150 مليون يورو، وفيديريكو فالفيردي، وردريجو بـ100 مليون يورو، ثم 90 مليون يورو لكل من إدواردو كامافينجا، وأورلين شواميني لاعبا ريال مدريد أيضا، وجافي، و جونزاليس لوبيز، و( بيدري) لاعبا برشلونة بنفس القيمة أيضا.

كما أنه يتفوق على على كل من جمال موسيالا، وهاري كين لاعبي بايرن ميونخ الألماني، و لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان الإيطالي، أصحاب القيمة السوقية التي تبلغ 110 ملايين يورو لكل منهم.

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