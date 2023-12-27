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إطلاق سراح رئيس النادي التركي الذي لكم حكماً بكفالة

12/27/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول)، الأربعاء، أن فاروق كوجا، الرئيس السابق لنادي أنقرة غوجو، الذي سُجن بتهمة الاعتداء على حكم مباراة، خرج بكفالة.

وأشارت الوكالة إلى أن كوجا، الذي استقال من منصبه بعد توجيهه لكمة للحكم خليل أوموت ميلر، سيظل مطالبا بتقديم تقارير منتظمة إلى السلطات.

تعرض ميلر لاعتداء من كوجا في 11 ديسمبر بعد انتهاء مباراة أنقرة غوجو وكايكور ريزيسبور بالتعادل 1-1. ونقل الحكم، الذي تعرض للركل من قبل شخصين آخرين وهو ملقى على الأرض، إلى المستشفى بسبب كسر طفيف بالقرب من عينه.

ومن المقرر أن يمثل كوجا للمحاكمة في 9 يناير بتهمة إصابة موظف عام وتهديد مسؤول وانتهاك قانون يتعلق بمنع العنف في الرياضة.

كما وجهت اتهامات لشخصين آخرين بركل الحكم.

وأوقف الاتحاد التركي لكرة القدم جميع مباريات الدوري لمدة أسبوع ردا على الحادث وفرض حظرا دائما على ممارسة كوجا لأنشطة تتعلق بكرة القدم.

كما أمر بتغريم نادي أنقرة غوجو مليوني ليرة (69 ألف دولار) وسيتعين عليه خوض خمس مباريات على أرضه بدون جمهور.

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