إطلاق سراح رئيس النادي التركي الذي لكم حكماً بكفالة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول)، الأربعاء، أن فاروق كوجا، الرئيس السابق لنادي أنقرة غوجو، الذي سُجن بتهمة الاعتداء على حكم مباراة، خرج بكفالة.
وأشارت الوكالة إلى أن كوجا، الذي استقال من منصبه بعد توجيهه لكمة للحكم خليل أوموت ميلر، سيظل مطالبا بتقديم تقارير منتظمة إلى السلطات.
تعرض ميلر لاعتداء من كوجا في 11 ديسمبر بعد انتهاء مباراة أنقرة غوجو وكايكور ريزيسبور بالتعادل 1-1. ونقل الحكم، الذي تعرض للركل من قبل شخصين آخرين وهو ملقى على الأرض، إلى المستشفى بسبب كسر طفيف بالقرب من عينه.
ومن المقرر أن يمثل كوجا للمحاكمة في 9 يناير بتهمة إصابة موظف عام وتهديد مسؤول وانتهاك قانون يتعلق بمنع العنف في الرياضة.
كما وجهت اتهامات لشخصين آخرين بركل الحكم.
وأوقف الاتحاد التركي لكرة القدم جميع مباريات الدوري لمدة أسبوع ردا على الحادث وفرض حظرا دائما على ممارسة كوجا لأنشطة تتعلق بكرة القدم.
كما أمر بتغريم نادي أنقرة غوجو مليوني ليرة (69 ألف دولار) وسيتعين عليه خوض خمس مباريات على أرضه بدون جمهور.
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