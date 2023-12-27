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معسكر ناجح لمنتخب الريشة الطائرة في الهند

12/27/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم منتخبنا الوطني للريشة الطائرة، أول من أمس، معسكره الخارجي الذي أقيم في الهند لمدة 10 أيام في إطار استعداداته للمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية من 29 يناير إلى 2 فبراير 2024.

وسيواصل المنتخب الوطني تحضيراته الداخلية في دبي خلال الفترة المقبلة حتى موعد السفر إلى الرياض، وصرح مدرب المنتخب الوطني محمود طيفور أن الجهاز الفني سيعمل على تعزيز المكاسب الفنية التي تحققت في معسكر الهند وتكثيف الاستعدادات حتى يصل المنتخب الوطني إلى قمة الجاهزية الفنية والبدنية.

كما أكد سالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن المعسكر كان ناجحاً ومفيداً، حيث أجرى المنتخب الوطني تدريبات يومية صباحية ومسائية وخاض العديد من التجارب الودية مع أفضل أكاديميات الريشة الطائرة في الهند.

وأوضح المزروعي أن الاتحاد حرص على استثمار فترة العطلة المدرسية لإقامة المعسكر الخارجي لكسب مزيد من الخبرة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة كونه احتكاكاً قوياً للاعبين، إلى جانب الوقوف على مستويات كل اللاعبين وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

بدورها، أشادت سهاد عويس، مدربة منتخب السيدات، بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون، والتزامهم طيلة فترة المعسكر، مشيرة إلى أن أداء المنتخب الوطني في تصاعد مستمر بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة لتطوير اللعبة والارتقاء بمستويات اللاعبين في مختلف الفئات العمرية.

تضم بعثة المنتخب الوطني الجهاز الفني بقيادة المدربين محمود طيفور، وسامر حمزة، وسهاد عويس، 12 لاعباً ولاعبة، هم: محمد علي فلامرزي، عبدالعزيز يحيى، محمد سالم المزروعي، محمد خلفان المزروعي، مايد سعيد المزروعي، شهاب سعيد المزروعي، مريم البلوشي، هند الهلالي، غدير الطاهري، فرح الحجي، مريم الحامد، وفطيم الظهوري.

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