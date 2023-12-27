Thursday, 28 December 2023 01:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرتيتا: النقص العددي سيمنع أرسنال من بيع لاعبين في يناير

12/27/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الأربعاء إنه من غير المرجح أن يسمح النادي بمغادرة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل حيث يواجه الفريق نقصا في بعض المراكز مع تركيز النادي على بعض اللاعبين لضمهم في فترة الانتقالات.

وتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة عيد الميلاد للموسم الثاني على التوالي، لكن على عكس الموسم الماضي فإن أرتيتا يأمل أن يحظى بالمزيد من العمق في تشكيلته هذه المرة بعدما ثبت عدم توفر ذلك للفريق في سباقه على اللقب مع مانشستر سيتي الموسم الماضي.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مباراة الفريق على أرضه أمام وست هام يونايتد غدا الخميس "في الوقت الحالي، الأمر صعب جدا (رحيل أي لاعب في يناير).

"نعاني من نقص عددي بالفعل ولدينا مواقف كنا مكشوفين فيها خلال الأسابيع الماضية.

"نتمنى أن نستعيد اللاعبين مجددا، لكن بأي حال ومتى هذا هو السؤال. لدينا بالفعل إصابات طويلة الأمد للاعبين يمنحونا التنوع، وهذه هي المشكلة".

وأنفق أرسنال أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (255.54 دولار) في الصيف الماضي لضم صفقات جديدة مثل ديكلان رايس وكاي هافرتس لكن أرتيتا قال إن النادي قد يفكر في تعاقدات جديدة إذا وجد اللاعب المناسب.

وقال "إذا كان هناك أي شيء يمكنه أن يُحسن التشكيلة، فإننا سنكون منفتحين دائما على القيام به. "لدينا مجموعة أهداف محددة وأفكار. لا نعلم كيف سيكون شكل التشكيلة في غضون أسبوعين.

"علينا أن نكون دائما على استعداد لذلك. سوق الانتقادات خادع للغاية ويتقلب بسرعة وغير متوقع".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN27122023000110011019ID1107662707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث