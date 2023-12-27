أرتيتا: النقص العددي سيمنع أرسنال من بيع لاعبين في يناير



قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الأربعاء إنه من غير المرجح أن يسمح النادي بمغادرة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل حيث يواجه الفريق نقصا في بعض المراكز مع تركيز النادي على بعض اللاعبين لضمهم في فترة الانتقالات.

وتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة عيد الميلاد للموسم الثاني على التوالي، لكن على عكس الموسم الماضي فإن أرتيتا يأمل أن يحظى بالمزيد من العمق في تشكيلته هذه المرة بعدما ثبت عدم توفر ذلك للفريق في سباقه على اللقب مع مانشستر سيتي الموسم الماضي.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مباراة الفريق على أرضه أمام وست هام يونايتد غدا الخميس "في الوقت الحالي، الأمر صعب جدا (رحيل أي لاعب في يناير).

"نعاني من نقص عددي بالفعل ولدينا مواقف كنا مكشوفين فيها خلال الأسابيع الماضية.

"نتمنى أن نستعيد اللاعبين مجددا، لكن بأي حال ومتى هذا هو السؤال. لدينا بالفعل إصابات طويلة الأمد للاعبين يمنحونا التنوع، وهذه هي المشكلة".

وأنفق أرسنال أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (255.54 دولار) في الصيف الماضي لضم صفقات جديدة مثل ديكلان رايس وكاي هافرتس لكن أرتيتا قال إن النادي قد يفكر في تعاقدات جديدة إذا وجد اللاعب المناسب.

وقال "إذا كان هناك أي شيء يمكنه أن يُحسن التشكيلة، فإننا سنكون منفتحين دائما على القيام به. "لدينا مجموعة أهداف محددة وأفكار. لا نعلم كيف سيكون شكل التشكيلة في غضون أسبوعين.

"علينا أن نكون دائما على استعداد لذلك. سوق الانتقادات خادع للغاية ويتقلب بسرعة وغير متوقع".





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