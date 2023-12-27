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محمد عادل حكما لنهائي السوبر المصري بالإمارات

12/27/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواجهة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وفيوتشر للحكم محمد عادل في الإمارات.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الاربعاء، أنه تقرر أن يقود محمود البنا مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوبترا.

ويعاون عادل في المباراة النهائية المساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، والحكم الرابع محمد معروف والمساعد الاحتياطي أحمد توفيق طلب، بينما يتواجد محمود عاشور كحكم تقنية فيديو المساعد "فار" ويعاونه الحكم المساعد يوسف البساطي.

بينما يعاون البنا في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث المساعدان هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، والحكم الرابع أمين عمر والمساعد الاحتياطي سامي هلهل، ويتواجد طارق مجدي كحكم فيديو "فار" ويعاونه الحكم المساعد سمير جمال.


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