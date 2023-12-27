حفظ المعلومات والحضارة والاتصال



قال الفيلسوف الألماني جورج. ف هيغل: «المجتمعات كالأفراد الذين ينقلون شعلة الحضارة من واحد إلى الآخر»، أما العالم أوزوالد سبنجلر، فقد ذهب في كتابه الذي حمل عنوان: انحدار الغرب، إلى أن الحضارة مثلها مثل الإنسان، تولد وتنضج وتزدهر، ثم تموت، وقد أكد على هذا الجانب أيضاً، المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي، الذي قال في كتابه تحت عنوان: دراسة التاريخ: «إن الحضارات تقوم فقط حيث تتحدى البيئة الناس، وحينما يكون الناس على استعداد للاستجابة للتحدي، على سبيل المثال، الجو الحار الجاف، يجعل الأرض غير مناسبة للزراعة، ويمثل تحدياً للناس الذين يعيشون هناك، ويمكن أن يستجيب الناس لهذا التحدي، ببناء أنظمة ري لتحسين الأرض».



وإذا كان هناك من العلماء من يقول إن الحضارة تتكون من الاقتصاد وموارده، والسياسة وأنظمتها، والتقاليد الأخلاقية والمبادئ القويمة، ثم العلوم والفنون، فما هذه المكونات إذا لم تكن من لب المعرفة الناتجة عن الاتصال بين مختلف شعوب الأرض، وشغف هذا الإنسان بكل جديد، وبالتطور والاكتشاف؟ وإذا توقفنا عند الاتصال بين الأمم والشعوب، فإننا سنجد في عصرنا الحالي أثراً بالغاً لهذا المفهوم، والسبب أنه عامل مهم في حياة الناس منذ القدم، فقد كان ضرورة في بناء الحضارات وقيامها، بل ساهم في التنوع الثقافي الإنساني وغزارته، هذا على المستوى الاجتماعي والبشري بصفة عامة، أما على مستوى الفرد، فإننا نمارس الاتصال يومياً بطرق مختلفة ووسائل متنوعة، فوسائل التكنولوجيا الحديثة جميعها وسائل ركنها الرئيس الاتصال، وغني عن القول إن الاتصال يستقطع مساحة كبيرة من وقت كل فرد منا، دون أن يشعر، وذلك من خلال أعمالنا اليومية، أو حتى داخل منازلنا، بعض الدارسين في هذا المجال، قدّر نسبة الوقت الذي يمضيه البعض في عملية الاتصال بنحو 90 %، أما مجالات ووظائف الاتصال، فتجدها ماثلة في الوظيفة الثقافية، والتي خلالها يتم نقل المعلومات من جيل إلى الأجيال التالية، بهدف المحافظة على الهوية أو المحافظة على المنجزات والمبتكرات وتطويرها، وهذه العملية تتم بواسطة الكتابة والتأليف، والرصد والدراسة والتحليل والنقد ونحوها، وتوضع في كتب ومجلدات.

وفي هذا العصر، أضيفت وسيلة جديدة للحفظ، سواء من خلال الأرشفة الإلكترونية، إلى أدوات وتقنيات حديثة، وتتطور كل يوم، حتى وصلنا للحفظ على شبكة الإنترنت، وأحياناً تتم عملية الحفظ تلقائياً، ودون حتى أن تطلب هذا.

وهذا الجانب فعلاً دعم وقفز بعملية المحافظة على التراث الإنساني القديم، وساهم في تطوير ثقافة الناس بأهميته، وأهمية صونه للأجيال التالية.. دون شك أن عمليات الاتصال والتواصل بين الأمم والشعوب، ساهمت في بناء الحضارة البشرية، بل قوّت التعاون العالمي بين الناس، وأدت إلى فهم الآخر، وتبادل المعارف، ونقل المعلومات بشكل سريع ومتكامل، وتعتبر حضارة الإنسان مدينة بشكل كامل للاتصال، والثورة التقنية التي نشهدها في هذا العصر، من أهم ملامحها تقنيات الاتصالات.