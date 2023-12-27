يوم دامٍ في غزة.. مقتل عشرات الفلسطينيين في هجوم إسرائيلي عنيف

شنت القوات الإسرائيلية هجوماً شرساً على وسط قطاع غزة من البر والبحر والجو، اليوم الأربعاء، وقالت السلطات الفلسطينية إن عشرات الأشخاص قتلوا من بينهم 20 في هجوم واحد.

وفي تجل لإصرار إسرائيل على سحق حماس رغم دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس الثلاثاء، إن الحرب ستتواصل شهوراً كثيرة وإنه لا توجد "طرق مختصرة لتفكيك منظمة إرهابية".

وقال بيان لوزارة الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 20 فلسطينياً، اليوم الأربعاء، بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة. ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

وأدى انقطاع الاتصالات في معظم أنحاء القطاع إلى عرقلة جهود الوصول إلى القتلى الفلسطينيين خلال الليل، لكنها عادت تدريجياً مع الضحى.

وقال مسعفون إن خمسة فلسطينيين قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة كما قال مسؤولون في قطاع الصحة إن مستشفى الشفاء استقبل سبع جثث لفلسطينيين قتلوا في مدينة غزة شمال القطاع ليلاً.

وقال سكان إن قتالاً عنيفاً دار شرقي وشمالي البريج وفي قرية جحر الديك القريبة، حيث قالوا إن الدبابات الإسرائيلية تتمركز هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن ثلاثة جنود آخرين قتلوا في المعارك في قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى في صفوفه منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 20 أكتوبر الماضي إلى 166.

ومنذ أن قتلت حماس 1200 واحتجزت 240 يوم السابع من أكتوبر الماضي بحسب الإحصاءات الإسرائيلية، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهجوم شامل على القطاع الذي تديره حماس، ما أدى لتدمير معظم القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت 195 فلسطينياً وأصابت 325 آخرين في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد المسجل إلى 21110 قتلى و55243 جريحاً في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني الساحلي منذ السابع من أكتوبر.

وأصبح كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريباً بلا مأوى، وكثيرون منهم نزحوا عدة مرات.

وفي الوقت نفسه، تحسب ساعة ضخمة في تل أبيب الوقت المنقضي منذ أن احتجزت حماس الرهائن بينما واصلت العائلات حملتها من أجل إطلاق سراح ذويهم.

وكثفت إسرائيل هجماتها هذا الأسبوع في وسط القطاع بخاصة وطلبت من المدنيين مغادرة المنطقة رغم أن الكثيرين يقولون إنه لم يعد هناك مكان آمن يذهبون إليه.

الحدود اللبنانية

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن طائراته استهدفت أيضاً مواقع عسكرية لحزب الله ومواقع أخرى في لبنان. وشوهد تصاعد كبير للدخان على الحدود.

وقالت مصادر أمنية إن حزب الله، حليف حماس، أطلق أكبر عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل اليوم الأربعاء في يوم واحد منذ بدء موجة الاشتباكات اليومية.

ولتسليط الضوء على صعوبات معالجة الجرحى في غزة، نشرت منظمة الصحة العالمية صوراً التقط أغلبها يومي الاثنين والثلاثاء في عدة مستشفيات في القطاع ووصف منسق فريق الطوارئ الطبي في المنظمة شون كيسي قدرة القطاع الصحي الحالية بالقطاع بأنها 20 بالمئة مما كانت عليه قبل 80 يوما.

وقال كيسي في وصف الموقف: "هناك دماء في كل مكان في تلك المستشفيات في الوقت الحالي"، مضيفاً أنه ما من مكان آمن في قطاع غزة.

وأضاف: "كل ما نراه تقريباً هي حالات إصابة بجروح صعبة للغاية على نطاق يصعب تصديقه حقاً.. إنه حمام دم وكما قلنا من قبل إنها مذبحة".

وقال كيسي إنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء، إن مجمع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس تعرض للقصف أمس الثلاثاء. وقال الصليب الأحمر على موقع إكس (تويتر سابقا) إن الغارة تسببت في أضرار وأثارت الذعر بين العاملين هناك والنازحين المحتمين بالمنشأة.

وتقول إسرائيل إنها تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين وتحمل حماس مسؤولية تعريضهم للأذى بسبب إطلاق هجماتها من مناطق يوجد بها مدنيون، وهو ما تنفيه حماس. لكن حتى الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، قالت إن عليها بذل المزيد من الجهود للحد من عدد القتلى المدنيين بسبب ما وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "قصف عشوائي".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل ضرب ما وصفها بأنها "أهداف إرهابية" في قطاع غزة واستخدم في بعض الأحيان البحرية لضرب مشتبه بهم اعتبر أنهم يشكلون تهديدا لقواته البرية.

وفي حي الشجاعية بمدينة غزة، قال بيان للجيش الإسرائيلي إن هجوما إسرائيليا على مسلحين راجلين تسبب في انفجارات ثانوية بما يشير إلى أن المنطقة تم تلغيمها بالمتفجرات لمهاجمة الجنود.

الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ستة قتلوا في مدينة طولكرم بالضفة الغربية خلال مداهمة إسرائيلية.

وقال بيان عسكري إسرائيلي عن الحادث إن قوات إسرائيلية كانت تنفذ عملية لمكافحة الإرهاب تعرضت لهجوم من مسلحين ألقوا عبوات ناسفة عليهم.

وأضاف البيان أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت المهاجمين.

وقال سكان إن الشبان ليسوا مقاتلين ولا متشددين وكانوا بعيدين عن المناطق التي اندلعت فيها الاشتباكات.

وقالت سعيدة الفماوي، والدة أحد الشبان "كان مشهداً لم أتمكن من رؤيته، كان شيئاً لا يمكنك النظر إليه".

وفي مقابلة مع التلفزيون المصري قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إسرائيل تعتزم البقاء في قطاع غزة بعد الحرب لكن العالم لا يوافق على ذلك.

وأضاف أن بمقدور الولايات المتحدة أن "تأمر" إسرائيل بالموافقة على أن يصبح قطاع غزة جزءاً من دولة فلسطينية مستقبلية.

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