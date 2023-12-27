وفاة رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق جاك ديلور عن 98 عاماً

توفي الفرنسي جاك ديلور، الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية الذي اضطلع بدور هام في إطلاق اليورو، الأربعاء عن عمر يناهز 98 عاما، حسب ما أعلنت ابنته مارتين أوبري لوكالة فرانس برس.

وأكد رئيس بلدية مدينة ليل أنه "توفي هذا الصباح (الأربعاء) في منزله بباريس أثناء نومه".

تولى ديلور حقيبة الاقتصاد في ظل رئاسة فرانسوا ميتران (1981-1984)، وبدد آمال اليسار برفضه الترشح للانتخابات الرئاسية عام 1995 في فرنسا عندما كان الأوفر حظا في استطلاعات الرأي، وهو قرار مذهل أعلنه على شاشة التلفزيون أمام 13 مليون مشاهد.

وعلق على قراره في حوار مع مجلة "لوبوان" عام 2021 قائلا "لا أشعر بأي ندم"، مضيفا "كان لدي حرص شديد للغاية على الاستقلالية، وشعرت أنني مختلف عن من حولي. طريقتي في ممارسة السياسة لم تكن نفس طريقتهم".

في بروكسل حيث ظل على رأس المفوضية بين عامي 1985 و1995، ساهم جاك ديلور في تشكيل معالم أوروبا المعاصرة: إنشاء السوق الموحدة، والتوقيع على اتفاقيات شنغن، والقانون الأوروبي الموحد، وبدء الاتحاد الاقتصادي والنقدي الذي سيؤدي إلى إنشاء منطقة اليورو، وغيرها.

أشاد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا في منشور على منصة إكس "سيلهمنا دائما التزامه ومثله العليا واستقامته. أحيي عمله وذكراه وأشاطر أحباءه آلامهم".

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قائلا "لقد كان فرنسيا عظيما وأوروبيا عظيما، وقد دخل التاريخ باعتباره أحد بناة أوروبا".









تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز