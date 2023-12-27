تحتضنها دبي.. الأكاديمية العربية للصغار مشروع نوعي لتعليم اللغة العربية

تستعد "الأكاديمية العربية للصغار" لإطلاق باكورة فروعها في دبي، في كل من ند الشبا وعود المطينة، لتدشن بمشروعها النوعي لتعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، فصلاً جديداً من فصول تعليم الأطفال وفق أسس المنهج الإبداعي العالمي في دبي، ودولة الإمارات.

وتفقد، مبنى الأكاديمية في ند الشبا، اليوم الأربعاء، معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والدكتور عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وأحمد عبد الكريم جلفار، رئيس مؤسّسة صندوق المعرفة في دبي، وعبدالله محمد العور المدير التنفيذي للمؤسسة، وأحمد بن بيات مؤسس مشروع "الأكاديمية العربية للصغار"، وفيصل جمعة خلفان بالهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وعدد من المسؤولين.

وقال معالي عبدالله البسطي إن "الأكاديمية العربية للصغار" بفرعيها في ند الشبا وعود المطينة مشروع نوعي لتعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، متوجها بالشكر لأحمد بن بيات صاحب الفكرة وللوالدة والمعلمة الفاضلة أم فيصل بلهول وباقي الداعمين لهذا المشروع الرائد.

من جانبه، قال أحمد بن بيات إن "الأكاديمية العربية للصغار" تتماهى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالريادة وزرع حب العلم والابتكار وطلب المعالي لدى الأطفال في سن مبكرة، ولا يكون الابتكار من دون التركيز على اللغة لدى الأطفال وتنشئة جيل يفهم تاريخه وحاضره ويعي حاجات مجتمعه وعائلته، ومن هنا تنبع أهمية تعليم لغتنا الأم والارتقاء بمستواها وفق أسس تربوية حديثة، قبل الانتقال إلى اللغات الأخرى التي يحتاجها الطفل في حياته اليومية والتربوية بطبيعة الحال.

وأضاف ابن بيات: أهداف الأكاديمية العربية للصغار تتلخص في إيجاد بيئة تربوية وطنية مميزة باللغة العربية في التعليم المبكر، وهي تنبثق من الحاجة إلى الارتقاء بمستوى اللغة العربية ليحظى الأطفال بالفرصة لتأسيس لغتهم الأم أولاً بالاستناد على أسس المنهج الإبداعي لعالمي، لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، وتطبيق أحدث الطرق واستراتيجيات التعلم المبكر وتهيئته للمراحل الدراسية اللاحقة ومن ضمنها اللغة الإنجليزية.

ولدى "الأكاديمية العربية للصغار" خطط طموحة للتوسع في الإمارات والمنطقة، ولتحمل عالياً لواء غرس حب اللغة العربية في نفوس الأطفال وتعزيز هويتهم وولائهم لوطنهم عن طريق الأساليب المبتكرة للتعليم المبكر.

وتقوم المؤسسة ببناء علاقة شراكة بين الحضانة والأسرة لدعم نمو الطفل وتقدمه الأمثل، من منطلق الوعي الكامل بأهمية تنمية شخصية الطفل بما يحتاجه لنموه الشامل النفسي والعاطفي والاجتماعي والذهني والبدني واللغوي والإبداعي ليتمتع بالاستقلالية والثقة بالنفس.

وتعد "الأكاديمية العربية للصغار" أول مركز عربي للطفولة المبكرة للأطفال من عمر 45 يوماً إلى عمر 6 سنوات، لتشمل الحضانة ورياض الأطفال.

وتوفر المؤسسة في فرعي ند الشبا وعود المطينة في دبي مرافق وغرف إثرائية تلبي الاحتياجات التربوية والتنموية للأطفال، في نموذج تعليمي قائم على جدول تناوب مبتكر بين الغرف التعليمية الإثرائية، وهي "غرفة لغتي العربية" للتنمية اللغوية والتواصل والتعبير، و"غرفة الفن والإبداع" لتنمية الإبداع والتذوق الجمالي والفني، و"غرفة الأبطال" للتنمية البدنية والحركية، و"غرفة المهارات" للتنمية الذهنية والرياضيات، و"غرفة علماء المستقبل" لتنمية التفكير العلمي، و"غرفة فن الحياة" للتنمية العاطفية والنفسية والاجتماعية.

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