لجنة تأمين الفعاليات في دبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2024

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، جاهزية خطة تأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2024، واستحداث آلية جديدة لتأمين مواقع الاحتفالات يتم من خلالها تقسيم إمارة دبي إلى أربعة قطاعات شمال ووسط وغرب، إلى جانب القطاع البحري، وذلك لتسهيل عملية التأمين، وتوفير خدمات نوعية للجمهور، والاستغلال الأمثل للعناصر البشرية بالتعاون مع الشركاء.



كما وفرت لجنة تأمين الفعاليات بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، مواقع مخصصة لفئة العمال موزعة على مناطق مختلفة في دبي، مزودة بست شاشات مشاهدة ووجبات غذائية، بهدف تسهيل متابعتهم للألعاب النارية وتقليل حركة خروج العمال لمواقع الفعاليات، بما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات وسط أجواء آمنة.

32 موقعاً

وأوضحت لجنة تأمين الفعاليات المكونة من 55 جهة حكومية وخاصة في دبي، أن 32 موقعاً في دبي يشهدون عروضاً بالألعاب النارية، أبرزها منطقة برج خليفة، وذا بيتش وبلوواترز (جي بي ار)، وجزيرة النخلة، والكايت بيتش، وغيرها، مشيرة إلى أن الكادر البشري المخصص لتأمين الاحتفالات في دبي بلغ عدده، 11 ألفاً و972 شخصاً، بواقع 5 آلاف و574 شرطياً و1525 دورية ومركبات للدفاع المدني والإسعاف.



جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقد في بلو ووترز - قاعة المؤتمرات للإعلان عن تفاصيل خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية في مناطق الإمارة، وذلك في إطار حرص اللجنة على إخراج الحدث العالمي بما يليق بمكانة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الكبرى، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، واللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وعبد الله آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، ومشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واللواء الدكتور عادل السويدي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بدبي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

55 جهة

من جهته، نوه اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس لجنة تأمين الفعاليات، بجهود كافة أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي المكونة من 55 جهة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، وعملهم بروح الفريق الواحد من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للمُحتفلين.

وقال إن اللجنة أنهت استعداداتها لاستقبال رأس السنة الميلادية، حيث عقدت اجتماعات تنسيقية عدة ونفذت جولات ميدانية تفقدية على مواقع الاحتفالات المختلفة والمتمثلة في 32 موقعاً في الإمارة، لوضع خطة أمنية مشتركة وموحدة، كل حسب اختصاصه، بما يضمن تأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال رأس السنة.

وأضاف الغيثي أن اللجنة وضعت بعين الاعتبار أهمية تطوير منظومة التأمين في الإمارة بالتعاون مع الشركاء، والتي تتمثل في استحداث آلية جديدة تستند إلى تقسيم الإمارة إلى 4 قطاعات، في الشمال وتضم 8 مواقع للاحتفالات، وفي الوسط وتضم 15 موقعاً، وفي الغرب وتضم 14 موقعاً، إضافة إلى القطاع البحري، وذلك لتسهيل عملية التأمين بالتعاون مع الشركاء، إلى جانب 7 غرف عمليات متنقلة موزعة على مستوى الإمارة.

ودعا الغيثي الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة، والالتزام بالتعليمات المرورية، تفادياً للازدحامات، والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة والشكاوى، على الرقمين المجانيين 999 و901، أو التوجه لأقرب موقع لوجود أفراد الشرطة، مؤكداً توفير عدد من خيام الإمداد وسط مدينة دبي، لتقديم خدمات خاصة بالمعثورات والمفقودات للجمهور، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، والدعم اللوجستي، واستقبال الأطفال المفقودين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوار، وغيرها من الخدمات.

استعدادات

من جانبه، قال عبد الله آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات رئيس لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات في الهيئة : تستعد الهيئة لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية وفق خطة مرورية محكمة وبالأخص في منطقة برج خليفة، من خلال لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات، وبالتنسيق المباشر مع اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث العالمية والمحلية في دبي وشركة إعمار.



وأضاف: ستتواجد فرق العمل ليلة رأس السنة، والممثلة بكل من: هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في مركز التحكم الموحد التابع لهيئة الطرق والمواصلات، الذي يعد واحداً من أكبر وأحدث مراكز التحكم، وذلك لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وحركة تنقل الزوار خلال ليلة رأس السنة في مختلف المناطق الحيوية بدبي، وتحديداً في منطقة برج خليفة.

6 محاور رئيسية

وأشار آل علي، إلى تواجد فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات في الميدان ومراكز التحكم كافة بما فيها غرفة تحكم إعمار ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، موضحاً أن الخطة المرورية تستند إلى 6 محاور رئيسية، بحيث تضمن انسيابية الحركة المرورية والتركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها هيئة الطرق والمواصلات، وأيضا الخدمات الأخرى بالتنسيق مع الشرطة وإعمار والشركاء المعنيين الذين يهدفون لتوحيد الجهود لإنجاح الفعالية.



الطرق.. مواعيد الإغلاق

ونوه آل على إلى أنه سيتم إغلاق الشوارع المحيطة بمنطقة برج خليفة ودبي مول منعاً لحدوث الازدحامات الشديدة، مؤكداً أن هذه الإغلاقات ستتم من خلال توزيع وتواجد الفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات في جميع المواقع والتي سيتم تجهيزها بالمستلزمات الخاصة بعملية الإغلاق وبالتعاون مع شرطة دبي وإعمار، وسيتم الاغلاق على النحو التالي:

- إغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد ابتداءً من الساعة 4:00 مساء وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة؛ وعلى الجمهور ومرتادي المنطقة ممن لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول، ضرورة التواجد قبل الساعة 4:00 مساء يوم الأحد.

إغلاق كل من شارع المركز المالي السفلي ابتداءً من الساعة 4:00 مساءً أما شارع المركز المالي العلوي وشارع الصكوك فسيبدأ إغلاق الحركة المرورية من الساعة 8:00 مساءاً.

- إغلاق شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة الساعة ابتداءً من الساعة 4 مساءاً، ليتم استخدامه كمسار لمركبات الطوارئ ولتخزين الحافلات.



- أما شارع المستقبل فسيبدأ الاغلاق على الجزء الواقع بين شارع زعبيل الثاني وشارع الميدان ابتداءً من الساعة 4 مساءً وسيستمر الاغلاق حتى نهاية الفعالية.

المترو والترام

وقال آل علي أنه سوف يتم تشغيل الخط الأحمر والأخضر لمترو دبي ابتداءً من الساعة 8:00 صباحاً يوم الأحد 31/12/2023، ليستمر عمل المترو بشكل متواصل لغاية الساعة 12 منتصف ليل يوم الاثنين الموافق 01/01/2024 ولمدة 40 ساعة، كما سيتم تشغيل الترام من الساعة 9:00 صباح يوم الأحد 31/12/2023 وحتى الساعة 1:00 من فجر يوم الثلاثاء الموافق 02/01/2024 ولمدة 40 ساعة، وذلك حرصًا على تسهيل عملية وصول الجمهور إلى منطقة الحدث وعملية الخروج بعد انتهاء العروض؛ وسيتم إغلاق محطة مترو برج خليفة ابتداءً من الساعة 5 عصراً.

مواقف إضافية

ولفت آل علي إلى أنه سيتم توفير مواقف خارج منطقة الحدث (900 موقف) يمكن للجمهور استخدامها عند الانتقال من وإلى الموقع من خلال تسيير حافلات المواصلات العامة التي ستتواجد لنقل الجمهور يوم الحدث من الساعة 3:00 مساءً، ممثلة في 500 موقف في نادي الوصل، و400 موقف بمنطقة الجافلية (موقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب).



مواصلات عامة

وأشار آل علي إلى زيادة عدد الحافلات لهذا العام نظراً للزيادة المتوقعة في عدد الحضور باحتفالات العام الجاري، من خلال تشغيل إجمالي 230 حافلة منها 20 حافلة ذات طابقين و210 حافلة عادية لخدمة محطات المترو ومواقع وقوف مركبات الأجرة وقت المغادرة على النحو التالي:

- خط حافلات على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبو ظبي لنقل الجمهور من محطة مترو برج خليفة إلى محطة أون باسيف.

- خط حافلات من شارع الخدمة على شارع الشيخ زايد لنقل الجمهور إلى مواقف مركبات الأجرة في نادي الوصل وفي مواقف الجافلية (الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب) إلى ديرة ستي سنتر.

- خط حافلات على شارع المركز المالي للنقل إلى (شارع الخيل، ونادي الوصل ومواقف الجافلية). وستي سنتر).

- خط حافلات شارع المركز المالي ينقل إلى (مواقف نادي الوصل، وسيتي سنتر ديرة ومواقف الجافلية).

- خط حافلات من شارع برج خليفة إلى محطة مترو ستي سنتر ديرة.

- خط حافلات أمام محطة مترو الخليج التجاري (على شارع الشيخ زايد) إلى محطة مترو سيتي سنتر ديرة.

خدمات مركبات الأجرة

وقد تم تحديد مواقع وقوف مركبات الأجرة في مواقف نادي الوصل حيث سيتم نقل الجمهور من موقع الفعالية عن طريق الحافلات وقت المغادرة وإخلاء الموقع من الجمهور.

لوحات إرشادية وسلامة مرورية

وأفاد آل علي أنه سيتم توفير لوحات إرشادية للجمهور حول منطقة برج خليفة، لتسهيل حركة المشاة للوصول إلى منطقة الحدث وتسهيل عملية الخروج إلى مواقع الحافلات ومحطات المترو، إلى جانب مراقبة الإشارات الضوئية من خلال مركز التحكم المروري على شارع المركز المالي، وبوليفارد محمد بن راشد والتحكم بها لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة المختلفة بالتنسيق مع غرفة عمليات إعمار.

وسيتم استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق عند إجراء الإغلاقات المطلوبة وتوجيه الجمهور لاستخدام الطرق والمواقف البديلة للمركبات، وكذلك إغلاق جسور المشاة والمصاعد المساندة على قناة دبي المائية، وذلك حفاظا على السلامة العامة للجمهور.

استعدادات بلدية دبي

وأعلنت بلدية دبي عن خطتها المتكاملة لتأمين فعاليات واحتفالات رأس السنة الميلادية، تشمل محاور الصحة والسلامة وسلامة الغذاء، والرقابة على الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، إضافةً إلى تأمين شواطئ الإمارة والقنوات المائية، وإدارة عمليات النفايات، وذلك تعزيزاً لجاذبية إمارة دبي وريادتها ومكانتها كمدينة عالمية متميزة في تنظيم الاحتفالات الضخمة في العالم.



وأكدت بلدية دبي استعداد وجاهزية فرق عملها الإدارية والميدانية التي يبلغ عددها 2,700 منسق ومشرف وعامل في جاهزيةٍ تامةٍ لتغطية وتأمين كافة مواقع احتفالات رأس السنة الميلادية 2024 في الإمارة، وذلك تعزيزاً لأهدافها وجهودها المتكاملة في تخطيط وإدارة وضمان استدامة وجودة الحياة في الإمارة، عبر تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم تحقق رؤية بلدية رائدة لمدينة عالمية.



وتوفر البلدية أفضل الخدمات التي تضمن أعلى مستويات الراحة والأمان والسلامة والصحة العامة للمحتفلين من المُقيمين والزوار، وضمان استمتاعهم بأجواء الاحتفالات بما يعزز من مكانة إمارة دبي وسمعتها كواحدةً من أفضل المدن السياحية في العالم.

وتغطي فرق بلدية دبي المُكلّفة بتأمين فعاليات السنة الميلادية الجديدة كافة مواقع الاحتفالات في الإمارة، حيث تضم أهم مناطق تركيز فرق العمل؛ بوليفارد محمد بن راشد والداون تاون، دبي مول، وبرج خليفة، ودبي هيلز، وفيستيفال سيتي، وسيتي ووك، وبرج العرب، وبرج الخور وسوق البحار، ومساكن شاطئ جميرا JBR))، ونخلة جميرا.

كما تغطي فرق العمل أيضاً، القرية العالمية، وحديقة زعبيل وبرواز دبي، وشواطئ؛ جميرا (1) و(2) و(3)، وأم سقيم (1) و(2)، والصفوح، وجبل علي، والشروق، إضافةً إلى شاطئ وكورنيش الممزر، فضلاً عن الطرق الخارجية المحيطة والمؤدية إلى أماكن التجمعات الاحتفالية.

إدارة النفايات

وضمن جهودها في الإدارة المتكاملة للنفايات والحفاظ على استدامة نظافة إمارة دبي، وتعزيزاً لجاذبيتها وجماليتها، وفرت بلدية دبي طواقم عمل تتألف من 242 مشرفاً ومراقباَ، و2,281 عامل نظافة، للحفاظ على نظافة مناطق ومواقع الاحتفالات والمناطق المحيطة على مدار الساعة، وإزالة النفايات والمهملات، وكنس الطرق، فضلاً عن توفير أكثر من 300 وسيلة تخزين للمخلفات العامة في أكثر المواقع ازدحاماً.

وسيتضمن أيضاً برنامج النظافة الميدانية العامة لتأمين نظافة مواقع الاحتفالات، متابعة أكثر من 30 موقعاً للاحتفالات العامة، كما جرى التعاقد مع 630 عامل نظافة من القطاع الخاص لتغطية مواقع معينة مثل؛ المناطق الصناعية والسكنية والصحراوية، كذلك، سيتم تأمين مشاركة أكثر من 500 متطوع من الجمهور.

صحة عامة

وستُنفذ فرق الصحة والسلامة في بلدية دبي، المكونة من 63 مفتشاً ومشرفاً، زياراتٍ ميدانية للتأكد من التزام مناطق الفعاليات باشتراطات الصحة والسلامة بما يخص الأرضيات والممرات والمداخل، والمصاعد والسلالم المتحركة، وسلامة أنظمة المياه، وجَودة الهواء الداخلي، والتجهيزات اللوجستية من تمديدات الكهرباء والتخزين الآمن، ومتابعة خطط إدارة الحشود.

فيما ستُجري فرق سلامة الغذاء المكونة من 27 مفتشاً، زيارات وجولات ميدانية على مراكز التسوق والفنادق والمطاعم ومختلف المؤسسات الغذائية المشاركة في مواقع الفعاليات، للتأكد من التزام متداولي الأغذية بالاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، وذلك حرصاً منها على تأمين قطاع الأغذية في الإمارة، وضمان حماية أفراد المجتمع من المخاطر الغذائية.

تأمين المرافق والحدائق والشواطئ العامة

من جانب آخر، خصصت بلدية دبي فريقاً مكوناً من 75 مراقباً ومفتشاً، لمتابعة وإدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، وتأمين مناطق ومواقع إطلاق الألعاب النارية، إضافةً إلى إنشاء مركز عمليات في برواز دبي لمتابعة عمل الفرق. كما حرصت البلدية على توفير اللافتات التحذيرية التي تبين أماكن التجمع المخصصة ومخارج الطوارئ، وتجهيز كافة المواقع بطفايات الحريق اليدوية، لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان للمحتفلين في المواقع.

كذلك سيعمل فريق مكون من 8 مراقبين ومفتشين على تأمين شواطئ الإمارة بالتنسيق المباشر مع شرطة دبي، فضلاً عن تواجد خدمات الحراسة وطواقم الإنقاذ الشاطئي المؤهلة بكفاءة على مدار الساعة، خصوصاً على الشواطئ الليلية منها لتأمين سلامة الزوار على أعلى المستويات.

ولفتت بلدية دبي إلى أنها ستُنفذ خطتها بإشراف لجنة تأمين الفعاليات في الإمارة وبالتنسيق المباشر مع الشركاء من الجهات الحكومية وذات الصلة بتأمين الاحتفالات، عبر غرفة العمليات المشتركة لفعاليات رأس السنة تضم؛ القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك تكاملاً مع "مركز التحكم والسيطرة" التابع لبلدية دبي لإدارة ومتابعة كل عملياتها في الإمارة، لتعزيز سرعة استجابة أنظمة الطوارئ، وتسهيل اتخاذ القرارات الفورية لفرق القيادة لمعالجتها فورياً.

استعدادات الدفاع المدني

وأكد اللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، استكمال جاهزية استعدادات الدفاع المدني لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2024.

وأضاف أن الدفاع المدني بدبي سيشارك بقوة بشرية قوامها أكثر من 947 إطفائياً من الضباط وضباط الصف والأفراد المنتشرين في مواقع الاحتفال الذين يمثلون نخبة الوحدات والفرق التخصصية ذات الكفاءة المهنية العالية مع أكثر من 106 آليات حديثة ومتنوعة الاختصاصات، إضافة إلى الدعم اللوجستي من فرق على أهبة الاستعداد

في حال حدوث أي طارئ، بجميع مراكز الدفاع المدني بدبي البالغ عددها 24 مركزاً

وفق توزيعها الجغرافي في الإمارة.

استعدادات الإسعاف

وقال مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مستعد لتغطية فعاليات رأس السنة من خلال تخصيص

178 مركبة إسعاف و4 زوارق بحرية و 556 كادرًا إسعافيًا و35 مشرفاً لتغطية 46 فعالية

ستشهدها مختلف مناطق إمارة دبي.

وأضاف: سيارات إسعاف دبي ستنتشر في المناطق الحيوية الأخرى، حيث سيتم توزيع 7 مركبات في دبي مول، و16 مسعفاً، وتخصيص 6 مركبات إسعاف و12 مسعفاً في كل من نخلة جميرا، وبرج العرب و"جي بي ار" و"بلو واترز"، ومنطقة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد "برج خليفة"، لافتاً إلى أن المؤسسة خصصت أيضاً 18 مركبة إسعاف وغرفة عمليات و18 خيمة للدعم وتقديم خدمات إسعافية، وتم تخصيص 5 سيارات مستجيب أول و6 دراجات كهربائية، وحافلتي إسعاف، ووحدة للدعم الميداني.

وذكر أنه تم كذلك تخصيص 34 نقطة إسعاف إضافية سيتم توزيعها على مختلف المناطق الأخرى بالإمارة مثل جبل علي وبر دبي والمناطق الريفية وديرة، فضلاً عن 5 مركبات إسعاف لتغطية مهرجان حتا و12 مسعفاً ووحدة الدعم الميداني من تاريخ 15 الى 31 ديسمبر.

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