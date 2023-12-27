فرنسا تطرد دبلوماسيين من أذربيجان رداً على خطوة مماثلة

قررت السلطات الفرنسية طرد اثنين من الدبلوماسيين الأذربيجانيين في إطار "المعاملة بالمثل" بعدما أعلنت باكو، الثلاثاء، اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين "شخصين غير مرغوب فيهما"، حسب ما أعلنت الخارجية الفرنسية الأربعاء.

وجاء في بيان للوزارة أن باريس "تنفي بشكل قاطع المزاعم التي قدمتها أذربيجان لتبرير قرارها" بشأن الدبلوماسيين الفرنسيين المتهمين بالقيام بأنشطة "تتعارض مع وضعهما".

ونقلت "فرانس برس" عن الخارجية الفرنسية إنها استدعت سفيرة أذربيجان لدى فرنسا الأربعاء لإبلاغها القرار.

ويوم الثلاثاء، أعربت باكو عن "احتجاج شديد على تصرّفات اثنين من موظفي السفارة الفرنسية بما يتعارض مع وضعهما الدبلوماسي"، وأمهلتهما 48 ساعة لمغادرة البلد.في الأشهر الأخيرة، اتهمت أذربيجان فرنسا بـ"زعزعة استقرار" منطقة القوقاز من خلال تقديم المساعدة لأرمينيا، خصم باكو التي تعد باريس من الداعمين التاريخيين لها.

وفي نوفمبر الماضي، اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باريس بتشجيع "حروب جديدة" من خلال تسليح أرمينيا.

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