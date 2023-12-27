ينجو من الموت بأعجوبة بعدما حوصر 6 أيام داخل شاحنته المهشمة إثر حادث مريع

نجا سائق من الموت بأعجوبة بعد أن تحطمت شاحنته تحت جسر في ولاية إنديانا وعلق قرابة أسبوع في داخلها دون أن يتمكن من بلوغ هاتفه.

وعثر رجلان كانا يصطادان السمك الثلاثاء في سولت كريك قرب بلدة بورتدج، على الرجل المصاب بجروح بالغة، وقال لهما إنه علق داخل شاحنته تحت الجسر منذ 20 ديسمبر، أي لستة أيام كاملة.

وطلب الرجلان النجدة وبعد عملية إنقاذ صعبة من المنحدر العميق نُقل الرجل وهو في أواخر العشرينات من العمر جوا إلى مستشفى في ساوث بند بولاية إنديانا مصابا بجروح قد تهدد حياته كما قالت الشرطة.

وفي تفاصيل الحادث انحرفت الشاحنة على الطريق السريع آي-94 على بعد 64 كلم جنوب شرق شيكاغو وتحطمت في الوادي وتدحرجت قبل أن تنحشر تحت الجسر، بحسب السرجنت في شرطة ولاية إنديانا غلين فيفيلد.

واعتمد الرجل على شرب مياه الأمطار للبقاء على قيد الحياة، لكنه لم يتمكن من طلب النجدة لعدم استطاعته الوصول لهاتفه.

وقال فيفيلد في مؤتمر صحافي في ساعة متأخرة الثلاثاء وإلى جانبه الصيادَين إن "نجاة الرجل وتواجد هذين الرجلين في ذلك الخليج، أعجوبة".

وأضاف أن ساهم الطقس المعتدل خلال عطلة عيد الميلاد في بقاء الرجل على قيد الحياة. لكن مع انخفاض الحرارة بشكل كبير بحلول الأربعاء "لا أعتقد أنه كان سينجو ليلا".

والعثور على الرجل في الوقت المناسب معجزة بحد ذاته. ونظرا إلى أن هيكل الشاحنة لم يكن مرئيا من الطريق المزدحم فوق المنحدر، لم يبلغ أحد عن وقوع حادث.

بل أن عددا آخر من الصيادين عبروا المياه في وقت سابق دون رؤية الشاحنة المحطمة.

وشاهد ماريو غارسيا الحطام عندما كان يبحث مع زوج ابنته عن مكان للصيد.

وقال غارسيا للصحافيين "نظرت إلى داخل الشاحنة وأزحت وسادة الهواء ورأيت جثة" موضحا أنه اعتقد أن الرجل كان ميتا.

وعندما "لمسته واستدار صُدمت. كان على قيد الحياة".

أضاف غارسيا "كان سعيدا جدا برؤيتنا ... لم أر تعابير ارتياح مماثلة في حياتي".

وذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن شرطة إنديانا أن السائق يدعى ماثيو روم وعمره 27 عاما.

وقال غارسيا إن السائق "ذكر أنه عالق منذ يوم الأربعاء الماضي ... وقال إنه حاول الصراخ لكن أحدا لم يسمعه".

ملم/غد/ص ك