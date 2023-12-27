سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد صعوداً قياسياً جديداً

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق السوداء

رقماً قياسياً جديداً عند 53 جنيهاً مصرياً، في ظل الدعوات المتزايدة بمصر، بضرورة تخفيض قيمة العملة في ظل الذي يعاني نقص السيولة.

ويعزى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه

في السوق السوداء المصرية إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة للأزمة المالية التي تعاني منها مصر كبلد مستورد، منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا والتدفق الناتج عنه من الودائع الأجنبية.

وتسببت زيادة الطلب على الدولار الأمريكي مع نهاية العام في نقص الدولارات في السوق، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، في الوقت الذي قلصت فيه البنوك المصرية، إمكانيات المودعين للوصول إلى الدولار الأمريكي عبر بطاقات الائتمان والخصم.

وطالب بعض أبرز رجال الأعمال في مصر الحكومة بتحرير العملة لاستعادة الثقة في الأسواق الرسمية للبلاد والتخلص من السوق السوداء المتسارعة.

وتعتبر هذه أيضًا مطالبة رئيسية من صندوق النقد الدولي، الذي توجهت مصر إليه للحصول على جولة أخرى من التمويل بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليها في نهاية العام الماضي.

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس على هامش مؤتمر اقتصادي في 20 ديسمبر: "وجود سعري صرف في مصر هو أزمة حقيقية، لا نتعلم من التاريخ، المشكلة الحقيقية هي ندرة الدولار الأمريكي، ونحن نخدع أنفسنا إذا لم نحرر سعر الصرف".

وفي حين اختار بعض المصريين الاحتفاظ بمدخراتهم من خلال شراء الدولار، أو الذهب كبديل، ونتيجة لذلك، وصلت أسعار الذهب في مصر إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الأربعاء، حيث كان يتم بيع غرام من الذهب عيار 21 بسعر 3,300 جنيه مصري، ارتفاعاً من 2,800 في نهاية نوفمبر.

وأرجع ناجي فرج، نائب وزير التموين المصري المسؤول عن صناعات الذهب، في مقابلة تلفزيونية الجمعة، زيادة أسعار الذهب العالمية كسبب وراء الارتفاع في السوق المصري، وذكر أن الزيادة العالمية تعود إلى تحديد أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 13 ديسمبر، على خلفية توقعات بتقليل معدلات الفائدة في عام 2024.

وقد قامت حكومة مصر بتخفيض قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس 2022، ولا تزال معدلات التضخم ترتفع بثبات منذ ذلك الحين.

على الجانب الرسمي استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، في بنك مصر، اليوم الأربعاء، 27 ديسمبر، عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.



