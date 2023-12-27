«العربية للطيران» تطلق رحلات يومية بين الشارقة وكابول

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلاتها المباشرة بين مدينة الشارقة والعاصمة الأفغانية كابول.

وستربط الرحلات المباشرة الجديدة مطار الشارقة الدولي بمطار كابول الدولي يومياً، اعتباراً من 10 يناير 2024.

وقال عادل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تعد إضافة كابول إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من الشارقة، دليلاً على التزامنا المستمر بتزويد عملائنا داخل وخارج دولة الإمارات بخيارات جديدة للسفر الجوي، إضافة إلى استكشاف وجهات جديدة والاستفادة من خدمات القيمة المضافة التي نقدمها».

وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات إيرباص A320 وA321 neo-LR، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم، حيث توفر راحة إضافية مع أحد أكبر المقاعد مساحة في أي مقصورة اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية.