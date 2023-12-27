140 مليار درهم الناتج المحلي المتوقع للشارقة بنهاية 2023

يتوقع أن يصل الناتج المحلي الكلي لإمارة الشارقة لحاجز 140 مليار درهم في نهاية العام 2023 مقارنة بإجمالي 136 مليار درهم في العام 2022 وبنسبة نمو ما بين 4% إلى 5%، وفقاً لتقرير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حيث أطلقت الدائرة أمس إصدارها التاسع لتقرير رخص الأعمال بإمارة الشارقة، والذي يتضمن صورة متكاملة عن الوضع الاقتصادي ومؤشرات الاستثمار ومنشآت الأعمال في إمارة الشارقة من خلال الحركة الرأسية والأفقية لنمو تراخيص الأعمال التي تعمل الدائرة على تشجيعها وتطوير أدائها في إمارة الشارقة.

وصرح حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بأن هذا التقرير يضم كل المتغيرات المرتبطة بحركة الأعمال في إمارة الشارقة، وإن عرض الموقف الشامل لوضع رخص الأعمال في الإمارة لم يأتِ فقط من خلال أرقام الإصدار والتجديد، لكن من خلال عدد من المؤشرات الحيوية مثل القطاعات والأنشطة والتوزيع الجغرافي والأشكال القانونية، وأيضاً توزيع استثمارات الدول والجنسيات المختلفة في الإمارة، موضحاً أن الدائرة تحرص من خلال إصدارها لمثل هذه التقارير على توفير كافة المعلومات والبيانات في إطار من الإفصاح الكامل والشفافية والمنهجية العلمية للمستثمر حتى يتمكن من العمل بشكل واضح ومنظم، ويسهل له التخطيط لدراسات الجدوى ومؤشرات السوق.

وأوضح أن الدائرة ومن خلال اطلاعها على بيانات الأعمال خلال السنوات الماضية، مستمرة في تنمية قطاع الأعمال وتطوير كافة خدمات الدائرة بناء على تجربة المتعامل، بالإضافة إلى التركيز على التوجه الحالي في دراسة السوق وبناء المؤشرات الاقتصادية ووضع الرؤى الاستباقية والتركيز على وقت ودقة المعاملات وتسهيل إجراءات عقود التأسيس مع توفير مزيد من البيانات والربط المعلوماتي مع مراكز خدمة المتعاملين وحوكمة البيانات في الدائرة، وهي كلها إجراءات تخدم المستثمر وتوفر له وسائل العمل والاستثمار بأقل جهد وتكلفة اقتصادية ورأسمالية ممكنة، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، في تبسيط كافة الخدمات وتسهيلها بما يسهم في تحقيق التنمية والتطوير الاقتصادي على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة، وبالأخص تشجيع مواطني الإمارة على أن يكونوا جزءاً من النسيج الاقتصادي للاستفادة بشكل مباشر من مكاسب التنمية الاقتصادية الكبيرة التي حققتها الإمارة في الفترة الأخيرة.

وأضاف المحمود أن الدائرة لديها قناعة ويقين أن جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، هي عامل مؤثر ومكون داخل في نمو الناتج المحلي للإمارة، وأن الدائرة مسؤولة عن أكثر من 72000 رخصة فاعلة في الإمارة تؤثر على الناتج المحلي الكلي للإمارة.

وأوضح أن تحليل القطاعات الاقتصادية يشير هذا العام إلى نمو لأسرع ثلاثة قطاعات قاطرة في الاقتصاد وهي قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات وقطاع النقل والتخزين وقطاع الإقامة والخدمات الغذائية التي حققت نمواً قدره 10% و9.5% 9.1% على التوالي، وسجل معها حجم الاستثمار الرأسمالي في الإمارة نمواً بنسبة 37.3% في قطاع التشييد والبناء ونمواً بنسبة 21% في قطاع الصناعة التحويلية و15.8% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، كما أجرت الدائرة في العام 2022 التعامل على 174,439 نشاطاً رئيسياً على مستوى الإمارة بنمو معاملات على الأنشطة الاقتصادية قدره 5% في العام 2022، مما انعكس على نمو قطاعات مهمة في الإمارة حققت ناتجاً كبيراً وعلى رأسها قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي تعدى حجمه 31 مليار درهم وقطاع الصناعات التحويلية بما يفوق قيمة 22 مليار درهم و17% من الناتج المحلي وقطاع التشييد والبناء الذي تعدى حجمه قيمة 12 مليار درهم في الإمارة العام 2022، وهو ما انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.



