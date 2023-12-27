استكمال 70% من أعمال تطوير مشروع «تيم لاب فينومينا» أبوظبي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«ميرال» و«تيم لاب» عن استكمال 70% من الأعمال التطويرية والإنشائية لمشروع تيم لاب فينومينا أبوظبي.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 17 ألف متر مربع، ويشهد تقدماً كبيراً بوتيرة ثابتة في أعماله التطويرية، حيث اكتمل هيكله الخرساني بنسبة 100%، بالإضافة إلى بناء المساحات المخصصة للأعمال الفنية.

وتضم هذه التجربة الفنية المبتكرة، والتي تقع في المنطقة الثقافية في السعديات، مساحات واسعة النطاق من تصميم تيم لاب، الشهيرة عالمياً والتي تتخذ من العاصمة اليابانية طوكيو مقراً لها، مما يوفر مساحات ملهمة يلتقي فيها الفن مع التكنولوجيا لإثارة الفضول والخيال والإبداع لدى جميع الزوار.

وسيلعب التصميم المعماري للمبنى، والذي أشرف عليه المهندسون المعماريون في تيم لاب، دوراً محورياً في خلق بيئة تمكن الأعمال الفنية من التطور بحرية وبشكل عضوي. كما وتم تصميم هذه الأيقونة المعمارية من الداخل إلى الخارج وبالعكس، مما يوفر بيئات متنوعة تساهم في تكوين الظواهر الفريدة.

وقال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي للأصول في ميرال: «تسعى ميرال من خلال تطوير تيم لاب فينومينا أبوظبي إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في تقديم تجربة ثقافية غامرة تتيح استكشاف عالم جديد من الآفاق التعليمية والعمل الإبداعي في أبوظبي، جنباً إلى جنب مع شركائها. وتشكل هذه المساحة الفنية الغامرة إضافة جديدة إلى محفظة ميرال من التجارب عالمية المستوى ووجهات الجذب، مما يعزز استقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم».

بدوره، قال توشيوكي إينوكو، مؤسس مجموعة تيم لاب: «يتمحور مشروع تيم لاب فينومينا أبوظبي حول البيئة الفريدة وما توفره من ظواهر متنوعة، حيث تقوم البيئة بتكوين الظواهر وترسيخها لتتحول إلى أعمال فنية قائمة بذاتها. ولا تتخذ الأعمال الفنية في تيم لاب فينومينا أشكالاً مستقلة مثل الأعمال الحجرية وغيرها من الإبداعات البشرية، بل تتغير باستمرار بناءً على عوامل البيئة المحيطة بها.

ويستمر العمل الفني في الظهور، ويحافظ على وجوده طالما تم الحفاظ على البيئة المحيطة به، ويزول بغياب العناية بهذه البيئة. وبالنتيجة، سيتوسع إدراك الزائر مع مرور الوقت ليركز على البيئة، بخلاف العناصر المادية الجامدة التي تحافظ على كينونتها بغياب التأثيرات الخارجية. ويعكس هذا المفهوم جوهر الحياة بوصفها ظاهرة مذهلة تتمحور حول العمل المتواصل».

ويشكل تيم لاب فينومينا أبوظبي وجهة مثالية لمحبي الاستكشاف، حيث يحتضن أعمالاً فنية تركيبية تتغير باستمرار، وتم تصميمها بناءً على مفهوم تيم لاب الجديد حول الظواهر البيئية وبالاستفادة من نتائج عملية واسعة من البحث والتطوير، لتكون الأكثر تفرداً في أبوظبي. ويوفر التصميم المعماري للمبنى، دوراً محورياً في خلق بيئة تمكن الأعمال الفنية من التطور بحرية وبشكل عضوي.