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تفاهم بين بنك «المارية» ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي

12/27/2023 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقع بنك «المارية» المحلي مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ليصبح أحد البنوك المعدودة في الإمارات التي تقدم خدمات حساب الضمان للقطاع العقاري.

وتسهم هذه الخدمة الجديدة من بنك المارية المحلي في دعم جهود الحكومة لتقديم حوافز للقطاع العقاري من خلال حماية ودائع المستثمرين بعد شراء الممتلكات العقارية في البلاد.

وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: نتطلع من خلال مذكرة التفاهم إلى تنظيم عمليات سير انشاء وتشييد الوحدات المباعة على الخارطة وبالتالي ضمان حقوق المستثمرين ، بما يسهم في مواكبة التطوّر الكبير الذي يشهده والمكانة المتقدّمة التي بات يشكلها كركيزة رئيسيّة في اقتصاد دبي، وبالتالي دعم ثقة المستثمرين بالقطاع وتحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري.

وأضاف: الهدف الأساسي من خدمات حساب الضمان التي يقدمها بنك المارية المحلي هو تنظيم وتعزيز وتوفير الثقة للمشترين في قطاع العقارات، وخاصة أولئك الذين يستثمرون في مشاريع قيد الإنشاء، مشيرا إلى أن حسابات الضمان تعمل على تقليل المخاطر السائدة في أي عملية شراء عقارية.

من جانبه، قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك «المارية» المحلي: فخورون بالشراكة مع مؤسسة التنظيم العقاري، حيث نواكب التطورات الأخيرة في القطاع العقاري في الإمارات وندعم جهود حكومتنا في تنظيم القطاع العقاري في الدولة والذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادنا.

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