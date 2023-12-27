صحيفة «نيويورك تايمز» تقاضي «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي» بسبب الذكاء الاصطناعي

باشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأربعاء ملاحقات قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك بحق شركة «أوبن إيه آي» مخترعة «تشات جي بي تي» وكذلك «مايكروسوفت»، أبرز مستثمر فيها، بتهمة انتهاك حقوق المؤلف.

وقالت ناطقة باسم الصحيفة لوكالة فرانس برس:«كما ورد في الشكوى، فإن «مايكروسوفت»و«أوبن إيه آي» استخدمتا عملنا لتطوير وتسويق منتجاتهما للذكاء الاصطناعي بدون أخذ أذن» الصحيفة.

بحسب الشكوى، تقدر الصحيفة الأضرار التي لحقت بها «بمليارات الدولارات».

وأضافت: «يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بالمتهمين على نماذج تعليمية ضخمة تم إنشاؤها عن طريق نسخ واستخدام الملايين من مقالات صحيفة التايمز المحمية بحقوق الطبع والنشر».

وتابعت: إن مايكروسوفت وشركة أوبن إيه آي بالإضافة إلى ذلك «أعطتا مضمون التايمز أهمية خاصة في بناء نموذج التعلم الخاص بهما».

وقالت الصحيفة أيضا، إنها حاولت التفاوض مع الشركتين من أجل «تلقي تعويض مناسب مقابل استخدام مضمونها» لكن بدون جدوى حتى الآن.

رداً على أسئلة وكالة فرانس برس رفضت مايكروسوفت و«أوبن إيه آي» الإدلاء بأي تعليق.