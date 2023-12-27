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«لولو للصرافة» تفتتح الفرع الـ 100 في الإمارات

12/27/2023 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت دبي افتتاح الفرع رقم 100 لـ «لولو للصرافة» في الإمارات، وذلك في «Q1 مول»، الورقاء دبي. يأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار التزام الشركة بتعزيز تجربة العملاء وتوسيع نطاق انتشارها في المنطقة. ويرفع عدد الفروع التابعة لـ «لولو المالية القابضة» إلى 314 حول العالم.

حضر الافتتاح ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي، إلى جانب أديب أحمد، المدير العام لشركة «لولو المالية القابضة»، وريتشارد واسون، الرئيس التنفيذي لشركة «لولو المالية القابضة»، إلى جانب مسؤولي الإدارة العليا للشركة وكبار الشخصيات من القطاع المالي.

وقامت شركة «لولو للصرافة» بمعالجة تحويلات مالية تقدر بـ 9.4 مليارات دولار في عام 2023، مستفيدة من شبكة الدفع العالمية الخاصة بها والتي تغطي أكثر من 100 دولة. وهذا يؤكد على الدور الأساسي الذي تلعبه «لولو للصرافة» في المشهد المالي العالمي، ويعزز تفانيها الثابت في توفير حلول دفع آمنة وشفافة عبر الحدود.

وقال ساتيش كومار سيفان: إن النمو الملحوظ الذي حققته الشركة هو شهادة على تفانيها في تقديم الخدمات المالية الأساسية. ويعد الفرع رقم 100 خطوة مهمة إلى الأمام، مما يعكس التزام الشركة تجاه المجتمع.

من جهته، قال أديب أحمد: إن التزامنا بالنهج المبني على القيمة واضح في كل جانب من جوانب عملياتنا، مما يضمن أن النزاهة ورضا العملاء هي التي توجه أعمالنا. نحن نعمل بنشاط من أجل الشمول المالي، مع إدراك أهمية الخدمات المالية التي يمكن للجميع الوصول إليها، ويتماشى هذا الالتزام مع رؤيتنا الأوسع لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة مع التركيز على الاستدامة.

وأضاف: لقد كان الدعم المستمر من القيادة والحكومة في الإمارات فعالاً في رحلة نمونا. إن رؤيتهم الاستراتيجية والتزامهم بالتميز وفرت أساساً متيناً لنجاحنا. وبينما نحتفل بهذا الحدث المهم، تظل شركة «لولو للصرافة» ملتزمة بدعم المعايير العالية في الخدمات المالية، مع الامتنان للثقة التي وضعها الملايين فينا.

ومنذ تأسيسها في عام 2009، والتي تميزت بافتتاح أول مركز لمشاركة العملاء في أبوظبي، شهدت شركة «لولو للصرافة» تحولاً كبيراً، حيث تطورت لتصبح شركة رائدة متنوعة في صناعة المدفوعات العالمية. وعلى مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، قامت الشركة بتوسيع تواجدها في جميع إمارات الدولة، مما أحدث تأثيراً كبيراً على المشهد المالي.


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