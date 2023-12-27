عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً سيكورسكي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في بولندا

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي رادوسواف سيكورسكي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية بولندا.

وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته لمعاليه التوفيق في مهام عمله ، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا.

كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع معاليه لاستثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين ، كما استعرضا المستجدات في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



