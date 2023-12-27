ترامب باق في سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية بحكم قضائي



فاز دونالد ترامب بجولة أخرى في المعركة القانونية الرامية لإبعاده عن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية ميشيجان العام المقبل، بعد أن أقرت المحكمة العليا في الولاية بحكم محكمة أدني درجة يقضي برفض المحاولات المبذولة لمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير عام 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المحكمة العليا في الولاية المتأرجحة رفضت، اليوم "الأربعاء"، طلبا للطعن في قرار لصالح ترامب، قائلة إنها "غير مقتنعة بأنه يجب على المحكمة أن تعيد النظر في الحيثيات المُقدمة".

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن هذا الحكم يقر بصحة قرار صدر في نوفمبر، وهو قرار لم يتناول مسألة ما إذا كان يحق لترامب خوض الانتخابات العامة.

وقال القاضي إنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يمكن تطبيق حظر دستوري على متمردين يشغلون مناصب عامة في انتخابات نوفمبر، لكنه أشار إلى أنه يعتقد أن هذه مسألة "سياسية" يجب على الكونغرس أن يحسمها، وليس المحاكم.

ويأتي هذا القرار بعد أن قضت المحكمة العليا في كولورادو بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، مما أطلق معركة قانونية تتجه نحو المحكمة العليا الأمريكية.