مأمور مقسم بالبشير يتقاضى أُلُوفا دون عمل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- كشف تقرير ديوان المحاسبة 2022، عن تقاضي مأمور مقسم في مستشفى البشير 44.266 دينار، وذلك كرواتب وحوافز خلال فترة الانفكاك عن العمل لمدة 9 سنوات من تاريخ 5-1-2012 ولغاية تاريخ ايقاف الراتب في 31-12-2021.
وبحسب التقرير فالمذكور تم نقله من مستشفى التوتنجي إلى البشير بموجب كتاب رسمي بتاريخ 22-11-2011، وانفك عن العمل بموقعه بتاريخ 5-1-2012 .
وبين كتاب صادر عن إدارة مستشفيات البشير، أن المذكور ليس على كادرها، علما بأنه لم يباشر عمله في أي جهة تابعة لوزارة الصحة من تاريخ الإنفكاك.
MENAFN27122023000151011027ID1107662684
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.