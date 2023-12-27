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مأمور مقسم بالبشير يتقاضى أُلُوفا دون عمل

12/27/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- كشف تقرير ديوان المحاسبة 2022، عن تقاضي مأمور مقسم في مستشفى البشير 44.266 دينار، وذلك كرواتب وحوافز خلال فترة الانفكاك عن العمل لمدة 9 سنوات من تاريخ 5-1-2012 ولغاية تاريخ ايقاف الراتب في 31-12-2021.

وبحسب التقرير فالمذكور تم نقله من مستشفى التوتنجي إلى البشير بموجب كتاب رسمي بتاريخ 22-11-2011، وانفك عن العمل بموقعه بتاريخ 5-1-2012 .

وبين كتاب صادر عن إدارة مستشفيات البشير، أن المذكور ليس على كادرها، علما بأنه لم يباشر عمله في أي جهة تابعة لوزارة الصحة من تاريخ الإنفكاك.

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