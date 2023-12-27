مؤسسة لايف للإغاثة والتنمية تُدخِل القافلة الثانية من المساعدات الطارئة إلى قطاع غزة.

رت "لايف" المستلزمات الطبية بناء على البنود العاجلة من وزارة الصحة الفلسطينية

SOUTHFIELD, MICHIGAN, UNITED STATES, December 27, 2023 /EINPresswire / -- منذ السابع من أكتوبر الماضي اتجهت الأوضاع في غزة إلى نحو كارثي على كافة المستويات الحياتية، حيث يرتفع عدد الشهداء المدنيين يوماً بعد يوم، ويتكدس آلاف الجرحى خاصة النساء والأطفال والعجائز في المستشفيات التي لم تعد صالحة لأداء مهامها بالرعاية الطبية، هذا إلى جانب مئات الآلاف من النازحين بلا مأوى في هذا الشتاء القارس داخل المخيمات والمدارس، أو حتى المقيمين في الشوارع خوفاً من قصف منازلهم، فأصبحت الحاجة ملحة للمساعدة الإنسانية الطارئة !مساعدة أهل غزة ... للبقاء أحياء!المدنيون في غزة يعانون نقص في ضروريات الحياة اليومية الأساسية مثل المياه النظيفة الصالحة للشرب والطعام والمأوى الآمن، بالإضافة إلى نقص كبير في الإمدادات الطبية نتيجة تزايد عدد الجرحى، ومعظمهم من النساء والأطفال اللذين خرجوا من تحت الأنقاض.ومنذ اليوم الأول كانت "لايف " من الطليعة التي تعمل بكافة جهودها، حيث تفانت في تلبية متطلبات المعيشة للكثيرين الذين يكافحون للبقاء أحياء في ظل هذه الأزمة.بدأت "لايف" في الأيام الأولي من الحرب بتوزيع الوجبات الساخنة والخبز الطازج وسلال الطعام المعلب، وقامت بالسعي لتوفير زجاجات مياه الشرب، وتشغيل محطة تحلية المياه من خلال ألواح الطاقة الشمسية، كما قامت بتوزيع أدوات النظافة والتعقيم، والبطاطين والإمدادات الطبية.توقفت الهدنة ... ولم يتوقف عطاء "لايف"ولم تغفل "لايف" خلال هذه المساعدات العاجلة بأن تعطي معها الأمل لعشرات الآلاف من المنكوبين، خاصة الأطفال اللذين كانوا بحاجة للمسات الحنان والعطف في ظل ليالي مليئة بالخوف والرعب المتواصل، حيث تمنوا أن تطول فترة الهدنة فخلالها تدفقت المساعدات إلى غزة بشكل كبير، لذلك مع توقف الهدنة لم تقف "لايف" مكتوفة الأيدي بل تم الاستمرار في توزيع الطعام الساخن، والخضراوات الطازجة للنازحين في المدارس في وسط وجنوب القطاع.الأطفال.. الدعم المعنوي من "لايف"!وقد تأثر العديد من الأطفال جسديًا ومعنوياً بالأحداث المتسارعة، سواء بسبب الخوف من القصف المستمر، أو فقدان منازلهم وذويهم، أو بسبب إصابتهم بشكل مباشر.لذلك سعت "لايف" لتخفيف بعض هذا العبء عن الأطفال من خلال توفير الألعاب والتي تضفي الابتسامة على وجوههم بعد كل ما يمرون به، وتعطيهم الشعور ببعض الأمان والأمل في عودة حياتهم لسابق ما كانت عليه من استقرار وطمأنينة.كما اهتمت "لايف" بتوزيع الطعام الذي أعاد بعضاً من الحيوية لهؤلاء الأطفال، وبعضاً من الدفء إلى خيامهم وقلوبهم التي بردت!المستلزمات الطبية .. المطلب الأكثر احتياجاًكما أرسلت "لايف" مجموعة من - خمسة عشر- شاحنة تحمل إمدادات طبية إلى ثلاثة مستشفيات مختلفة في قطاع غزة، حيث ارتفعت الاحتياجات الطبية بشكل سريع خلال الأزمة المستمرة، وكان هذا في مستشفيات: " الأندونيسي، ومستشفى الناصر في خانيوس، ومستشفى شهداء الأقصى". وكانت تحوي مستلزمات العمليات الجراحية وأسِرة نقل الجرحى والكراسي المتحركة والأدوية والمضادات الحيوية والمسكنات والمخدر، وغيرها.وقف الحرب وفتح المعبر مطلب المنظمات الإنسانيةوبخصوص عمل المنظمات الإغاثية في ظل هذه الأوضاع يقول الدكتور هاني صقر - الرئيس التنفيذي لمؤسسة لايف- : " تلعب المنظمات الإنسانية دوراً حيوياً كمزودين حصريين للإمدادات الإغاثية للنازحين في غزة، وهذا واجبها للمحافظة على حياة هؤلاء المدنيين. لكن الاحتياج في زيادة كبيرة، و"لايف" ستظل تبذل قصارى جهدها، وبكل إمكانياتها لتقديم المساعدة حتى انتهاء الأزمة".ويضيف الدكتور صقر: "من المهم الحفاظ على وقف إطلاق النار وفتح الحدود بشكل كامل لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية وتغطية الاحتياج داخل القطاع، وتسعى "لايف" لتصدُر دور ريادي بهذا الشأن لكونها منظمة إنسانية عالمية حازت على تقييم أربعة نجوم، وهو التقييم الأعلى على الإطلاق، إلى جانب حصولها على نسبة 100٪ من "تصنيف الجمعيات الخيرية الدولية.100 ألف خيمة واقعية للماء والبرد... من "لايف" !يعتقد البعض أن المساعدات محجوزة على معبر رفح ولم تدخل إلى غزة، وبهذا الخصوص يوضح صقر قائلاً : " كل شاحناتنا وصلت للمستحقين بداخل قطاع غزة شمالاً ووسطاً وجنوباً، فنحن نعمل بأقصى جهدنا، لكننا نعمل وفقاً للظروف اللوجستيكية المتعلقة بأمن الموظفين والمتطوعين في المقام الأول، والآن نستعد لإدخال خمسة شاحنات أخرى محملة بالأطعمة المتنوعة والمياه لتوزيعها على النازحين في غزة، كما نهتم لاحتياجات الأطفال، لأنهم الأكثر تضرراً سواء من القصف ، أو المعاناة بسبب الجوع وانتشار الأمراض، وعدم وجود الرعاية الصحية الطبيعية، إلى جانب برد الشتاء القارس والذي يحتاج لتغذية متوازنة!كما وصلنا طلب بالاحتياج لتوفير 100 ألف خيمة مضادة للماء والبرد، ومحتوياتها من الفرش والبطاطين، وتعمل لايف على إدخالها في القريب العاجل.تسنيم الريدي

Hala M Sanyurah

Life for Relief and Development

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