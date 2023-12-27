الهلال الأحمر المصرى ينشئ مخيما إغاثيا فى خان يونس بتوجيهات القيادة السياسية

وذكر مراسل القناة أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى للمخيم، والتى تتضمن 300 خيمة وتكون قادرة على استيعاب أكثر من 1500 شخص.

وأكد أن المخيم الإغاثى بخان يونس يأتى فى إطار جهود مصر لتخفيف الأزمة الإنسانية بغزة واستيعاب آلاف النازحين من شمالها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على

قطاع غزة

منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.