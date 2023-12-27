إسرائيل تنشر صورة جديدة لقائد كتائب عز الدين القسام في غزة محمد الضيف

MENAFN - Youm7) نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء اليوم الاربعاءصورة، أدعت أنها للقائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف. وزعمت أنه فقد إحدى عينيه، كما أدعت أنه مبتور الساق.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تلقت خلال الحرب على غزة صورة حديثة لقائد القسام محمد الضيف البالغ من العمر 58 عاما، والذي نجا من عدة محاولات اغتيال إسرائيلية خلال السنوات الماضية.

وقالت :" قبل أسبوع فقط، أفيد أن محمد الضيف في حالة أفضل مما كانوا يعتقدون في إسرائيل ، فهو قادر على المشي على ساقيه ويمكنه أيضا استخدام يديه ، وهذا ما ظهر من مواد استخباراتية حصل عليها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في قطاع غزة".

ووفقا للمعلومات التي عثر عليها الجيش الإسرائيلي في منزله ومكاتبه في الأسابيع الماضية في قطاع غزة ، ويحصل محمد الضيف أحيانا على كرسي متحرك بساعده، وفي بعض الحالات يتمكن من المشي بمفرده، مع بعض الإعاقة في جسده، وآثار العجز التي خلفتها محاولات الاغتيال واضحة عليه.

وذكر تقرير إسرائيلي، مساء الثلاثاء الماضي أن الجيش الإسرائيلي حصل على مقاطع فيديو تُظهر القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، وهو في وضع صحي جيد "نسبيا"، ويتحرك على قدميه دون كرسي متحرك، خلافًا للتقديرات الإسرائيلية التي كانت تشير إلى أن الضيف فقد قدرته على الحركة من جراء محاولة اغتيال تعرض لها في السابق ونجا منها.

وأفادت صحيفة "معاريف" بأنه في إطار عملية جمع المعلومات الاستخبارية في قطاع غزة، "عثر الجيش على عدة مقاطع فيديو يظهر فيها محمد الضيف، وهو يمشي على قدميه، ويعرج بشكل خفيف"، ما يعني أن وضعه الصحي أفضل بكثير من تقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي كانت تدعي أنه غير قادر على الحركة بمفرده.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، إنه في مقطع فيديو آخر يظهر الضيف وهو يجلس في مكان آخر وهو في حالة صحية أفضل بكثير مما تم تقديره في إسرائيل، بعد سلسلة طويلة من محاولات الاغتيال الفاشلة التي أصيب في بعضها. في حين لم تشر "معاريف" إلى كيفية أو مكان حصول الجيش الإسرائيلي على التسجيلات المزعومة.

محمد الضيف القائد العام لكتائب القساممحمد الضيف



