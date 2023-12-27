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وفاة إسحق أرازى رئيس مجلس الطائفة اليهودية فى لبنان

12/27/2023 2:31:50 PM
(MENAFN- Youm7) توفي إسحق أرازى رئيس الطائفة اليهودية فى لبنان التى لا تعد أكثر من 30 شخصا تقريبا، اليوم الثلاثاء، كما أفاد مصدر من عائلته الأربعاء ومحامي هذه الطائفة، بحسب سكاى نيوز.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامى قوله: "لقد توفى الثلاثاء ودفن فى اليوم نفسه"، فى المقبرة اليهودية فى بيروت.



وتراجع عدد أفراد الطائفة اليهودية فى لبنان المعترف بها ضمن أحد الطوائف الـ18 على مر السنوات.



وتراجع عددها من 22 ألف شخص قبل الحرب الأهلية (1975-1990) إلى "حوالى ثلاثين شخصا" اليوم بحسب المحامي.



وأضاف: "هاجر غالبية أفراد هذه الطائفة خلال الحرب إلى الولايات المتحدة والبرازيل أو أوروبا خصوصا فرنسا أو إيطاليا".



وقال: "لكنهم بقوا متمسكين بلبنان وكثيرون منهم يزورونه بانتظام".



وأشرف إسحق ارازى فى مطلع الألفية على أعمال ترميم الكنيس الوحيد في بيروت الواقع في حي وادي أبو جميل التي كانت تسمى منطقة وادي اليهود.



وعبر في حديث مع وكالة "فرانس برس" عام 2009 عن "سرور كبير" ببدء عملية ترميم الكنيس الوحيد في بيروت.



وقال: "نأمل في أن تؤدي مبادرة ترميم الكنيس إلى توسع الجالية اليهودية مجددا".



دشن الكنيس عام 1926 وهو أحد أكبر الكنس في العالم العربي، لكنه تضرر خلال المعارك في وسط بيروت خلال الحرب الأهلية وتم نهبه.












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