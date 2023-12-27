ولى العهد السعودى يؤكد نهج المملكة القائم على احترام سيادة جميع الدول وحل النزاعات سلميا

MENAFN - Youm7) أكد ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم /الأربعاء/ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، حيث أشار الأمير محمد بن سلمان إلى مضى المملكة فى نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، التى ستسهم فى حفاظ المملكة على مكانتها المتقدمة عالميا وتحقيق المزيد من التطور والازدهار، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).



ونوه الأمير محمد بن سلمان بما حققته المملكة من مراكز متقدمة فى العديد من المجالات بما فى ذلك تقدمها فى أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودى ليكون الأسرع نموا على مستوى دول مجموعة العشرين فى عام 2022 بمعدل 8.7% نموا فى الناتج المحلي، وكذلك نموا فى الناتج المحلى غير النفطى بنحو 4.8%، بالإضافة إلى تحقيق مجال السياحة لأداء تاريخى فى الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو 64%



وأكد ولى العهد السعودى أنه حرصا على تيسير أداء مناسك الحج والعمرة لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين؛ فقد رحبت المملكة بأكثر من مليون و800 ألف حاج أدوا مناسك الحج، وأكثر من 10 ملايين معتمر خلال العام الماضي، لافتا إلى استضافة المملكة لعدد من القمم الكبرى جمعت أكثر من 100 دولة فى العام الماضي، إلى جانب عقد المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لمواجهة الأحداث المؤلمة التى يتعرض لها قطاع غزة، والعمل من خلالها على إيجاد حراك عربى وإسلامى مشترك للضغط على المجتمع الدولى نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.



من جانبه، أشار رئيس مجلس الشورى السعودى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، خلال كلمته، إلى التنمية الشاملة فى المملكة والتى تسير عجلتها وفق خطط مرسومة على أعلى مستوى من الإبهار والتميز فى ظل رؤية المملكة 2030، منوها بأن المجلس عقد خلال السنة الثالثة من الدورة الثامنة للمجلس 48 جلسة، وصدر عنه 379 قرارا.