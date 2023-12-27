السودان: جيبوتى أبلغتنا بعدم تمكن حميدتى من المشاركة في لقاء مع البرهان

وقالت الخارجية السودانية إن حكومة السودان تأسف لمماطلة قيادة الميليشيا المتمردة فى تحكيم صوت العقل وعدم رغبتها فى ايقاف تدمير السودان وشعبه، وأكدت أن البرهان حرص على لقاء حميدتي لإنهاء معاناة السودانيين التي خلفها تمرد الميليشيا.

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