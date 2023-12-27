السودان: جيبوتى أبلغتنا بعدم تمكن حميدتى من المشاركة في لقاء مع البرهان

(MENAFN
- Youm7) أفادت الخارجية السودانية أن جيبوتى أبلغتها بعدم تمكن حميدتى من المشاركة في لقاء يجمعه مع البرهان غدا الخميس،
حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
وقالت الخارجية السودانية إن حكومة السودان تأسف لمماطلة قيادة الميليشيا المتمردة فى تحكيم صوت العقل وعدم رغبتها فى ايقاف تدمير السودان وشعبه،
وأكدت أن البرهان حرص على لقاء حميدتي لإنهاء معاناة السودانيين التي خلفها تمرد الميليشيا.
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