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السودان: جيبوتى أبلغتنا بعدم تمكن حميدتى من المشاركة في لقاء مع البرهان

12/27/2023 2:31:50 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت الخارجية السودانية أن جيبوتى أبلغتها بعدم تمكن حميدتى من المشاركة في لقاء يجمعه مع البرهان غدا الخميس،
حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت الخارجية السودانية إن حكومة السودان تأسف لمماطلة قيادة الميليشيا المتمردة فى تحكيم صوت العقل وعدم رغبتها فى ايقاف تدمير السودان وشعبه،
وأكدت أن البرهان حرص على لقاء حميدتي لإنهاء معاناة السودانيين التي خلفها تمرد الميليشيا.







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