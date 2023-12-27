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مستوطنون يسكبون ماء نار على خيمة عائلة فلسطينية شرق بيت لحم

12/27/2023 2:31:50 PM
(MENAFN- Youm7) نجت عائلة فلسطينية مكونة من تسعة أفراد، اليوم الأربعاء، بعد أن سكب مستوطنون "ماء النار" على خيمتها، فى منطقة برّية الرشايدة شرق
بيت لحم ، بحسب شبكة "فلسطين اليوم".


وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية، بأن مستوطنين وعبر طائرة مُسيرة "درون" سكبوا "ماء نار" مركّز على خيمة المواطن محمد عواد الرشايدة (40 عاما) فى منطقة برية الرشايدة، أثناء تواجد أفراد العائلة بداخلها، وقد تمكنت العائلة من مغادرة الخيمة التى تضررت بشكل كبير.


وأشار بريجية إلى أن التجمعات البدوية فى عرب الرشايدة أصبحت تعانى بشكل كبير من انتهاكات واعتداءات المستوطنين المتكررة، خاصة بعد السابع من أكتوبر الماضى.







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