مستوطنون يسكبون ماء نار على خيمة عائلة فلسطينية شرق بيت لحم

(MENAFN
- Youm7) نجت عائلة فلسطينية مكونة من تسعة أفراد، اليوم الأربعاء، بعد أن سكب مستوطنون "ماء النار" على خيمتها، فى منطقة برّية الرشايدة شرق
بيت لحم ، بحسب شبكة "فلسطين اليوم".
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية، بأن مستوطنين وعبر طائرة مُسيرة "درون" سكبوا "ماء نار" مركّز على خيمة المواطن محمد عواد الرشايدة (40 عاما) فى منطقة برية الرشايدة، أثناء تواجد أفراد العائلة بداخلها، وقد تمكنت العائلة من مغادرة الخيمة التى تضررت بشكل كبير.
وأشار بريجية إلى أن التجمعات البدوية فى عرب الرشايدة أصبحت تعانى بشكل كبير من انتهاكات واعتداءات المستوطنين المتكررة، خاصة بعد السابع من أكتوبر الماضى.
MENAFN27122023000132011024ID1107662631
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.