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العراق: اعتقال 5 إرهابيين أحدهم مشترك بجريمة سبايكر فى الأنبار وكركوك

12/27/2023 2:31:50 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، أحدهم مشترك بجريمة سبايكر، فى محافظتى الأنبار وكركوك.

وذكرت المديرية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال كمائن محكمة فى مناطق متفرقة فى المحافظتين، أسفرت عن اعتقال 5 عناصر من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى مطلوبين للقضاء العراقى وفق أحكام المادة (4/إرهاب) فى أقضية الفلوجة والرطبة والكرمة وقضاء كركوك، أحدهم مشترك بجريمة سبايكر، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى الجهات المعنية أصوليا.


يذكر أن (جريمة سبايكر) نفذها تنظيم "داعش" الإرهابى عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر فى يونيو 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ومدينة الموصل مركز محافظة نينوي، حيث أسروا 1700 جندى وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رميا بالرصاص ودفن بعضهم أحياء.









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