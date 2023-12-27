جامعة القاهرة تعلن اعتماد 130 لائحة مالية وإدارية لمراكز الجامعة الخاصة

(MENAFN
- Youm7) قال الدكتور محمد سامى ، نائب رئيس جامعة القاهرة لتنمية البيئة وخدمة المجتمع، نحتفل اليوم بعيد العلم
من منارة العلم والمعرفة ومنبر الثقافة والتنوير ومن قلب جامعة القاهرة النابض يسعدنى ويشرفنى الترحيب بالحضور فى عيد العلم 18 الذى تنظمه الجامعة لتكريم 60 عالما وباحثًا.
وأضاف الدكتور محمد سامى خلال كلمته باحتفالية عيد العلم المنعقدة الآن بجامعة القاهرة، أن احتفالنا اليوم تاريخ طويل حافل بالعطاء ملي بالإنجازات الذى ساهم فى استشراق العلم فى مصر والعالم اجمع ونحتفل اليوم بتكريم 60 عالما فى لمسة وفاء من جامعة القاهرة، لاشك أن حصول هذا العدد الكبير على الجوائز يعكس تفوق الجامعة
وريادتها.
وتابع نائب رئيس الجامعة: "أود أن اغتنم هذه الفرصة السانحة لأعرب بالنيابة عن نفسى والجامعة بالتقدم للرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد ثقة جموع الشعب لفترة جديدة ، مستعرضًا بعض جهود تنمية المجتمع التى تسير على نهج استراتيجية وزارة التعليم العالى".
واستطرد الدكتور محمد سامى عبد الصادق انه تم اطلاق 42 قافلة تنموية مع حياة كريمة والتحالف الوطنى ، بالإضافة الى اعتماد اللوائح المالية الإدارية لأكثر من 130 لائحة لمراكز الجامعة من وزارة المالية ، والمشاركة فى المشروعات القومية، والتعاون مع محافظات الجيزة ومطروح والبحر الاحمر.
احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة
احتفالية عيد العلم داخل جامعة القاهرة
احتفالية عيد العلم فى جامعة القاهرة
احتفالية عيد العلم
الحضور فى احتفالية عيد العلم
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
الدكتور محمد عثمان الخشت
السيد عمرو موسى
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
المستشار حمادة الصاوى فى احتفالية عيد العلم
المستشار حمادة الصاوى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى احتفالية عيد العلم
المستشار حمادة الصاوى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
المستشار حمادة الصاوى
جانب من الحضور فى الاحتفالية
قاعة الاحتفالية
وصول الدكتور محمد عثمان الخشت
وصول السيد عمرو موسى
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