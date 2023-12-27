Wednesday, 27 December 2023 11:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة تستقبل السفير اليابانى ووفد جايكا لبحث تقديم الدعم الطبى للفلسطينيين

12/27/2023 2:31:46 PM
(MENAFN- Youm7) استقبلت وزارة ر الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، السفير الياباني لدى مصر "أوكا هيروشي"، ووفد وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، لبحث التعاون في تقديم الدعم الطبي
للأشقاء الفلسطينيين خلال الأحداث الراهنة.



أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة احتياجات المنظومة الصحية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة، حيث استعرض الوزير وضع المنظومة الصحية في مصر حاليا خاصة في محافظة شمال سيناء والتي تعتبر الخط الأول لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين، وآلية الاستقبال والتعامل مع الحالات وتوزيعهم على المستشفيات حسب الخدمات المقدمة..



وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين اتفقا على إعداد قائمة بالاحتياجات اللازمة لدعم المستشفيات التي تستقبل الجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة لاستكمال علاجهم داخل مصر، حيث لفت الوزير إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لإدخال تلك المساعدات التي تساهم في إنقاذ أرواح الأشقاء الفلسطينيين، على رأسها أدوات الجراحة والمفاصل الصناعية وزيادة أعداد الأسرة، وأجهزة الأشعة، والحضانات.



حضر الاجتماع الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.
















MENAFN27122023000132011024ID1107662628

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث