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وزير التعليم العالى: أصدرنا برامج جديدة تناسب احتياجات سوق العمل المحلى والدولى

12/27/2023 2:31:46 PM
(MENAFN- Youm7) استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ، الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، والتى تم إطلاقها شهر مارس الماضى، موضحًا أنه عندما اطلقت الاستراتيجية كانت فى حضور 600 عالم وباحث وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وممثلين من كل الجامعات وتم إطلاق 5 ورش عمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس لوضع الاستراتيجية وتم تبادل الأفكار والرؤى.







وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته باحتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة،الاستراتيجية تناولت التحديات عن وظائف المستقبل والاحتياجات المحلية والدولية وتجهيز الخريجين لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة من خلال برامج مرتقبة، ومن خلال تكامل العناصر المختلفة اصدرنا برامج جديدة تناسب احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.







وتابع وزير التعليم العالى ، أن تطوير منظومة التعليم العالى تناولت دور المستشفيات الجامعية ودور الجامعات فى خدمة المجتمع ، مشيدًا بدور جامعة القاهرة فى خدمة احتياجات الدولة.







واستطرد وزير التعليم العالى، عندما اطلقنا الاستراتيجية كان لدينا 7 مبادئ بالإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالى، موضحا أن كل المحاور شهدت تحقيق انجازات منذ اطلاقها مستعرضا التحديات التى يجب العمل عليها وتحقيق اطار لتكامل مؤسسات التعليم والإطار الإقليمي وفقا لكل خصائص واحتياجات الإقليم فى المستقبل والانشطة الاقتصادية.












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