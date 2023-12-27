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نقابة الأسنان: توقف تقديم الخدمات للأعضاء الأحد بسبب الجرد السنوى

12/27/2023 2:31:46 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن وقف التعامل أو استقبال الجمهور بمقر النقابة الرئيسى بجاردن سيتى يوم الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023 لأعمال الجرد السنوى مع الجهاز المركزى للمحاسبات، ليكون آخر يوم للتعامل مع الجمهور خلال عام 2023 هو يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، ويتم استئناف العمل يوم الأثنين الأول من يناير 2024.





وكانت قد أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن وقف التعامل أو استقبال الجمهور بمقر النقابة الرئيسى بجاردن سيتى يوم الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023 لأعمال الجرد السنوى مع الجهاز المركزى للمحاسبات، ليكون آخر يوم للتعامل مع الجمهور خلال عام 2023 هو يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023.





وذلك بناء على الاعلان الصادر من اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى يضم نقابات الصيادلة، الأطباء البشريين، والاسنان، والبيطريين، حيث تقرر إيقاف التعامل مع الجمهور بالمبنى الرئيسى للنقابات الأربعة للانشغال بأعمال الجرد السنوى، على أن يتم استئناف العمل بداية العام الجديد الموافق يوم الاثنين 1يناير 2024.





فيما أعلن الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه تقرر إيقاف العمل داخل مقر النقابة العامة للأطباء، يوم الأحد المقبل، الموافق 31/12/2023 نظراً لأعمال الجرد السنوي، على أن يستأنف العمل بنقابة الأطباء يوم الإثنين الموافق 1/1/2024 .







وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، إن يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 هو آخر أيام فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2024، مطالبة الأعضاء الراغبين فى الاشتراك للمرة الأولى أو إضافة عضو جديد أو حذف عضو للمشتركين القدامى، بمشروع العلاج، بسرعة الاشتراك قبل إنتهاء المدة المُحددة لذلك.







وأوضحت أنه على الأعضاء الراغبين فى التجديد فقط يمكنهم الاشتراك عن طريق أى وسيلة دفع إلكترونية حتى يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر، واستلام الكارنيهات فى أى وقت من السنة الجديدة.












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