الأرصاد: سحب رعدية على سواحل بلطيم وجمصة والبرلس ️يصاحبها أمطار متوسطة

(MENAFN
- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوي ، أن آخر صور الأقمار الصناعية،
تشير إلى السحب الرعدية تتمركز على سواحل شمال الدلتا (بلطيم - جمصة -البرلس) ️يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا.
ومن المتوقع أن تتقدم إلى محافظة دمياط و المناطق الداخلية لمحافظة كفر الشيخ مع الوقت .
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس،
أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( دمياط- بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- اسماعيلية - السويس - شمال سيناء).
ومتوقع غدا أيضا أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من مطروح - الإسكندرية - المنوفية الغربية - الفيوم القاهرة - الجيزة) قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث (40% تقريبا تمتد خفيفة الي مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا) (30% تقريبا).
وأيضا متوقع غدا نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبريى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس
: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.
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