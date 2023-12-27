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الأرصاد: سحب رعدية على سواحل بلطيم وجمصة والبرلس ️يصاحبها أمطار متوسطة

12/27/2023 2:31:46 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوي ، أن آخر صور الأقمار الصناعية،
تشير إلى السحب الرعدية تتمركز على سواحل شمال الدلتا (بلطيم - جمصة -البرلس) ️يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا.



ومن المتوقع أن تتقدم إلى محافظة دمياط و المناطق الداخلية لمحافظة كفر الشيخ مع الوقت .



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس،
أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( دمياط- بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- اسماعيلية - السويس - شمال سيناء).



ومتوقع غدا أيضا أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من مطروح - الإسكندرية - المنوفية الغربية - الفيوم القاهرة - الجيزة) قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث (40% تقريبا تمتد خفيفة الي مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا) (30% تقريبا).



وأيضا متوقع غدا نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبريى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس
: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.












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