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وزير الخارجية الأمريكى يبدأ جولة فى الشرق الأوسط مطلع الأسبوع القادم

12/27/2023 2:31:42 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم /الأربعاء/، إنه من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بجولة شرق أوسطية، مطلع الأسبوع القادم، تشمل الأردن والسعودية والإمارات وقطر إسرائيل والضفة الغربية.

وقال موقع "والا" الإخبارى الإسرائيلى إن هذه ستكون زيارة بلينكن الرابعة إلى المنطقة والخامسة لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة.
ويتوقع أن يلتقى فى إسرائيل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ومع أعضاء حكومة الطوارئ التى تدير الحرب على قطاع غزة والمعروفة بـ "كابينت الحرب".


ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية وأمريكية، قولها إن بلينكن سيبحث - خلال جولته - موضوع الحرب على غزة. وتأتى الزيارة ضمن زيارات مسئولين أمريكيين متواصلة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب.


والتقى بلينكن فى واشنطن، أمس، مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر. والتقى ديرمر مع مُستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض، جيك سوليفان.


وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن سوليفان وديرمر بحثا خطة "اليوم التالي" بعد الحرب على غزة، بما فى ذلك الحكم والأمن فى القطاع.







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