الأمن الروسى يحبط هجوما إرهابيا فى مقاطعة سمارا

MENAFN - Youm7) أعلن فرع جهاز الأمن الفيدرالي الروسى فى مقاطعة سمارا إحباط هجوم إرهابي استهدف سكة كويبيشيف الحديدية في المقاطعة، واعتقال مدبّر الاعتداء.

وجاء في بيان صادر عن جهاز الأمن في المقاطعة: "أحبط الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة سمارا نشاط إرهابي من سكان مدينة سمارا".وأضاف البيان: "ثبت أن المتهم من منتسبي تنظيم "فيلق "حرية روسيا" الإرهابي المحظور في روسيا، خطط لهجوم إرهابي استهدف البنية التحتية لسكة كويبيشيف الحديدية الروسية".