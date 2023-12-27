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الأمن الروسى يحبط هجوما إرهابيا فى مقاطعة سمارا

12/27/2023 2:31:42 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن فرع جهاز الأمن الفيدرالي الروسى فى مقاطعة سمارا إحباط هجوم إرهابي استهدف سكة كويبيشيف الحديدية في المقاطعة، واعتقال مدبّر الاعتداء.

وجاء في بيان صادر عن جهاز الأمن في المقاطعة: "أحبط الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة سمارا نشاط إرهابي من سكان مدينة سمارا".
وأضاف البيان: "ثبت أن المتهم من منتسبي تنظيم "فيلق "حرية روسيا" الإرهابي المحظور في روسيا، خطط لهجوم إرهابي استهدف البنية التحتية لسكة كويبيشيف الحديدية الروسية".





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