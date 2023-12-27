الأمن الروسى يحبط هجوما إرهابيا فى مقاطعة سمارا

(MENAFN
- Youm7) أعلن فرع جهاز الأمن الفيدرالي الروسى فى مقاطعة سمارا إحباط هجوم إرهابي استهدف سكة كويبيشيف الحديدية في المقاطعة، واعتقال مدبّر الاعتداء.
وجاء في بيان صادر عن جهاز الأمن في المقاطعة: "أحبط الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة سمارا نشاط إرهابي من سكان مدينة سمارا".
وأضاف البيان: "ثبت أن المتهم من منتسبي تنظيم "فيلق "حرية روسيا" الإرهابي المحظور في روسيا، خطط لهجوم إرهابي استهدف البنية التحتية لسكة كويبيشيف الحديدية الروسية".
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