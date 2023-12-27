البيت الأبيض يرحب بتعيين سيجريد كاج كبيرا لمنسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة

MENAFN - Youm7) رحب البيت الأبيض، اليوم /الأربعاء/، بتعيين سيجريد كاج فى منصب كبير منسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة.

وقال مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض، جيك سوليفان - فى بيان نشر على موقع البيت الأبيض اليوم - إن تعيين كاج، نائبة رئيس الوزراء الهولندى السابقة والخبيرة فى شؤون الشرق الأوسط، "خطوة مهمة بينما نواصل العمل مع الأمم المتحدة - كشريك مهم - فى إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة فى غزة".





وأضاف أن الولايات المتحدة تعد أكبر داعم مالى لجهود المساعدة الإنسانية الرامية إلى دعم المدنيين الفلسطينيين العالقين وسط الصراع بين إسرائيل وحماس.





ومضى سوليفان يقول "نرحب بقيادة السيدة كاج، ونتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وضمان سلامة وأمن إيصال المساعدات والعاملين فى المجال الإنسانى الذين يقدمون الدعم المنقذ للحياة للمحتاجين".