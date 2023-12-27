البيت الأبيض يرحب بتعيين سيجريد كاج كبيرا لمنسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة

(MENAFN
- Youm7) رحب البيت الأبيض، اليوم /الأربعاء/، بتعيين سيجريد كاج فى منصب كبير منسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة.
وقال مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض، جيك سوليفان - فى بيان نشر على موقع البيت الأبيض اليوم - إن تعيين كاج، نائبة رئيس الوزراء الهولندى السابقة والخبيرة فى شؤون الشرق الأوسط، "خطوة مهمة بينما نواصل العمل مع الأمم المتحدة - كشريك مهم - فى إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة فى غزة".
وأضاف أن الولايات المتحدة تعد أكبر داعم مالى لجهود المساعدة الإنسانية الرامية إلى دعم المدنيين الفلسطينيين العالقين وسط الصراع بين إسرائيل وحماس.
ومضى سوليفان يقول "نرحب بقيادة السيدة كاج، ونتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وضمان سلامة وأمن إيصال المساعدات والعاملين فى المجال الإنسانى الذين يقدمون الدعم المنقذ للحياة للمحتاجين".
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