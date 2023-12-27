بنك الاستثمار الأوروبى يخصص 20 مليون يورو لتنمية أعمال النساء فى موزمبيق

(MENAFN
- Youm7) أكد بنك الاستثمار الأوروبى توجيه 20 مليون يورو لدعم وصول رائدات الأعمال إلى التمويل فى موزمبيق.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبى أن القرض يركز على إتاحته بشروط ميسرة مع التركيز على الأعمال التجارية التى تملكها أو تديرها النساء، والتى توظف عددًا كبيرًا من النساء أو التى تقدم خدمات خاصة للنساء.
وأوضح البيان أن التمويل سيكون متاحًا فى عدة قطاعات، بما فى ذلك الصناعة التحويلية والنقل والزراعة والصحة والخدمات.
وقال توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى المسؤول عن التنوع والشمول وكذلك العمليات فى البلدان الإفريقية: "التمكين الاقتصادى للمرأة ضرورى لتنمية الدولة... من خلال الاستثمار فى الأعمال التجارية الصغيرة التى تديرها نساء فى موزمبيق، يساعدهم بنك الاستثمار الأوروبى فى الوصول إلى الفرص الاقتصادية وبناء سبل العيش والحصول على الاستقلال المالي... الاستثمار فى هذه الأعمال ليس فقط استثمارًا فى هؤلاء النساء، بل هو استثمار فى تعليم وصحة أسرهن وفى الوظائف كما يفيد ازدهار المرأة المجتمع والاقتصاد ككل".
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