بنك الاستثمار الأوروبى يخصص 20 مليون يورو لتنمية أعمال النساء فى موزمبيق

MENAFN - Youm7) أكد بنك الاستثمار الأوروبى توجيه 20 مليون يورو لدعم وصول رائدات الأعمال إلى التمويل فى موزمبيق.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبى أن القرض يركز على إتاحته بشروط ميسرة مع التركيز على الأعمال التجارية التى تملكها أو تديرها النساء، والتى توظف عددًا كبيرًا من النساء أو التى تقدم خدمات خاصة للنساء.





وأوضح البيان أن التمويل سيكون متاحًا فى عدة قطاعات، بما فى ذلك الصناعة التحويلية والنقل والزراعة والصحة والخدمات.



وقال توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى المسؤول عن التنوع والشمول وكذلك العمليات فى البلدان الإفريقية: "التمكين الاقتصادى للمرأة ضرورى لتنمية الدولة... من خلال الاستثمار فى الأعمال التجارية الصغيرة التى تديرها نساء فى موزمبيق، يساعدهم بنك الاستثمار الأوروبى فى الوصول إلى الفرص الاقتصادية وبناء سبل العيش والحصول على الاستقلال المالي... الاستثمار فى هذه الأعمال ليس فقط استثمارًا فى هؤلاء النساء، بل هو استثمار فى تعليم وصحة أسرهن وفى الوظائف كما يفيد ازدهار المرأة المجتمع والاقتصاد ككل".