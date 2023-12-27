البيت الأبيض: واشنطن ستقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 20 مليون دولار

(MENAFN
- Youm7) أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ستقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 20 مليون دولار، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
من ناحية أخرى، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، وصول نحو 20 ألفا و400 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 18 مليون شخص.
ونقل راديو بولندا - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - عن الوكالة أن نحو 17 ألفا و500 أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن نحو 3ر16 مليون شخص.
وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
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