البيت الأبيض: واشنطن ستقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 20 مليون دولار

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، وصول نحو 20 ألفا و400 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 18 مليون شخص.

ونقل راديو بولندا - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - عن الوكالة أن نحو 17 ألفا و500 أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن نحو 3ر16 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.