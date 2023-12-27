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الجيم يجهز مصطفى شلبى فى الزمالك قبل وديات الإمارات

12/27/2023 2:31:39 PM
(MENAFN- Youm7) نشر مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صورة عبر حسابه على صفحة "إنستجرام" خلال خوضه تدريبات خاصة فى "الجيم" قبل انطلاق معسكري الإمارات المقرر لهما من يوم 24 يناير المقبل حتى 28 من ذات الشهر.

واطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال، على جاهزية مصطفى شلبى لاعب الفريق، للمشاركة فى البطولة الودية التى سيخوضها الفارس الأبيض فى الإمارات.

وتماثل مصطفى شلبى للشفاء من الإصابة التى تعرض لها بشرخ فى القدم، وخضع طوال الفترة الماضية لبرنامج تأهيل، ليصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الزمالك فى البطولة الودية.

واتفق
الزمالك
على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18حتى 24
يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.


شلبى








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