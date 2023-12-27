Wednesday, 27 December 2023 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سموحة يهزم طلائع الجيش بهدف نظيف ويقتحم المربع الذهبى للدورى مؤقتاً

12/27/2023 2:31:39 PM
(MENAFN- Youm7) فاز فريق سموحة على نظيره
طلائع الجيش بهدف نظيف سجله حسام حسن في الدقيقة 31 من ركلة جزاء في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الأربعاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دورىnile .

بهذه النتيجة يقتحم سموحة المربع الذهبي مؤقتاً في المركز الرابع بترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 10 مباريات ، جمعهم من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة مباراتين ، وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه مثلهم.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد خوض 10 مباريات وفاز في 4 مباريات وخسارة مثلهم وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى : الهاني سليمان،خط الدفاع : محمد المغربي،أحمد خالد ،طارق علاء ومحمود وحيد،خط الوسط : لحسن دهدوه،إسلام جابر ،مصطفى ميدو،عمرو قلاوة ودكوا دودو،خط الهجوم : حسام
حسن

وعلى مقاعد البدلاء:
حسن تيمور ،بركات حجاج ،عبدالرحمن عامر ،حسين فيصل، ابو بمر ليادي،شريف رضا ،محمد عصام ، سعيد مكرونه ،مصطفى بدري.

ودخل طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالى:يسري وحيد وخالد سرحان وأحمد زولا وعبدالرحمن شيكا وجودوين وحميد ماو ومحمد شعبان وعلي حمدي وأحمد متعب وحسام دقدوق وعمرو طارق.

وعلى مقاعد البدلاء:
عمرو طارق والسيد أحمد وكريم صلاح ومحمد شحاته ومصطفى جابر وموسى ديوارا ومحمد دياب وعمر طارق وبول جوليوس.








MENAFN27122023000132011024ID1107662618

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث