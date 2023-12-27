سموحة يهزم طلائع الجيش بهدف نظيف ويقتحم المربع الذهبى للدورى مؤقتاً

MENAFN - Youm7) فاز فريق سموحة على نظيرهطلائع الجيش بهدف نظيف سجله حسام حسن في الدقيقة 31 من ركلة جزاء في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الأربعاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دورىnile .

بهذه النتيجة يقتحم سموحة المربع الذهبي مؤقتاً في المركز الرابع بترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 10 مباريات ، جمعهم من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة مباراتين ، وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه مثلهم.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد خوض 10 مباريات وفاز في 4 مباريات وخسارة مثلهم وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى : الهاني سليمان،خط الدفاع : محمد المغربي،أحمد خالد ،طارق علاء ومحمود وحيد،خط الوسط : لحسن دهدوه،إسلام جابر ،مصطفى ميدو،عمرو قلاوة ودكوا دودو،خط الهجوم : حسام

حسن

وعلى مقاعد البدلاء:

حسن تيمور ،بركات حجاج ،عبدالرحمن عامر ،حسين فيصل، ابو بمر ليادي،شريف رضا ،محمد عصام ، سعيد مكرونه ،مصطفى بدري.

ودخل طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالى:يسري وحيد وخالد سرحان وأحمد زولا وعبدالرحمن شيكا وجودوين وحميد ماو ومحمد شعبان وعلي حمدي وأحمد متعب وحسام دقدوق وعمرو طارق.

وعلى مقاعد البدلاء:

عمرو طارق والسيد أحمد وكريم صلاح ومحمد شحاته ومصطفى جابر وموسى ديوارا ومحمد دياب وعمر طارق وبول جوليوس.



