سموحة يهزم طلائع الجيش بهدف نظيف ويقتحم المربع الذهبى للدورى مؤقتاً

(MENAFN
- Youm7) فاز فريق سموحة على نظيره
طلائع الجيش بهدف نظيف سجله حسام حسن في الدقيقة 31 من ركلة جزاء في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الأربعاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دورىnile .
بهذه النتيجة يقتحم سموحة المربع الذهبي مؤقتاً في المركز الرابع بترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 10 مباريات ، جمعهم من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة مباراتين ، وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه مثلهم.
بينما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد خوض 10 مباريات وفاز في 4 مباريات وخسارة مثلهم وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.
وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى : الهاني سليمان،خط الدفاع : محمد المغربي،أحمد خالد ،طارق علاء ومحمود وحيد،خط الوسط : لحسن دهدوه،إسلام جابر ،مصطفى ميدو،عمرو قلاوة ودكوا دودو،خط الهجوم : حسام
حسن
وعلى مقاعد البدلاء:
حسن تيمور ،بركات حجاج ،عبدالرحمن عامر ،حسين فيصل، ابو بمر ليادي،شريف رضا ،محمد عصام ، سعيد مكرونه ،مصطفى بدري.
ودخل طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالى:يسري وحيد وخالد سرحان وأحمد زولا وعبدالرحمن شيكا وجودوين وحميد ماو ومحمد شعبان وعلي حمدي وأحمد متعب وحسام دقدوق وعمرو طارق.
وعلى مقاعد البدلاء:
عمرو طارق والسيد أحمد وكريم صلاح ومحمد شحاته ومصطفى جابر وموسى ديوارا ومحمد دياب وعمر طارق وبول جوليوس.
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