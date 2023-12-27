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منتخب مصر يكتسح الكويت 92/ 41 فى البطولة العربية لكرة السلة

12/27/2023 2:31:39 PM
(MENAFN- Youm7) تغلب منتخب كرة السلة رجال على نظيره
الكويت بنتيجة 92-41، في إطار ثانى أيام منافسات البطولة العربية، المقامة حاليًا في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 3 يناير المقبل بمشاركة 9 منتخبات.



وكان منتخب مصر قد فاز في الجولة الأولى من مباريات المجموعة على نظيره الإماراتي بنتيجة 46/94، بافتتاح البطولة.



يلتقي غدًا منتخب مصر مع نظيره منتخب تونس في تمام الساعة السابعة مساءً.



ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من الإمارات، الكويت، تونس، بالإضافة إلى المغرب، بينما تضم المجموعة الأولى موريتانيا والجزائر والصومال، بالإضافة إلى ليبيا.



وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.



ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.



ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في آخر نسخة 2016.












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