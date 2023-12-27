جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة العاشرة.. زد يتصدر

MENAFN - Youm7) يتصدر فريق زد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى هذا الموسم، عقب فوز الفريق بثلاثية مقابل هدف على نظيره الداخلية.

ونستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز،

بعد انتهاء منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

1- زد إف سي 19 نقطة

2- بيراميدز 17 نقطة

3- إنبي 16 نقطة

4- سموحة 16 نقطة

5- الاتحاد السكندري 15 نقطة

6- المصري البورسعيدي 15 نقطة

7- الأهلي 14 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

9- طلائع الجيش 14 نقطة



10- الجونة 13 نقطة



11- مودرن فيوتشر 13 نقطة



12- الزمالك 11 نقطة



13- بلدية المحلة 10 نقاط

14- المقاولون العرب 7 نقاط

15- الإسماعيلي 7 نقاط

16- الداخلية 7 نقاط

17- البنك الأهلي 6 نقاط

18- فاركو 5 نقاط.

وحقق فريق زد أف سى فوزا مريحًا أمام الداخلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري)

دوري(nile



وسجل شادي حسين هدف التقدم لزد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم أضاف محمد سمير الهدف الثالث من ضربة ثابتة بعدها بدقائق، وقلص الداخلية النتيجة بهدف شرفي من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة عن طريق مهاب ياسر.

بهذه النتيجة ينتزع زد صدارة الدوري من بيراميدز واعتلاء بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل زد كالتالي: "علي لطفي - محمد سمير - أحمد عبدالنبي - مصطفي كاجو - مصطفى العش - بيتر موتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - شادي حسين".

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي: "محمود الزنفلي - كريم يحيى – أحمد عماد – محمد عطوة – إيهاب سمير- محمود حسونة – آلان كيامبادي – محمود عبد العزيز - علي الزاهدي – أحمد سيد غريب – مهاب ياسر".