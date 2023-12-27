حصاد الرياضة المصرية الأربعاء 27 / 12 / 2023

MENAFN - Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 / 12 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء فى والدة حسام البدرى ، والأهلى وفيوتشر يختتمان استعدادتهما لمباراتهما المرتقبة غدا فى نهائى السوبر ، وفيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى يعقد مؤتمرا صحفيا السبت للكشف عن تفاصيل معسكر الإستعداد لكأس الأمم الأفريقية

"الجيم" يجهز مصطفى شلبى فى الزمالك قبل وديات الإمارات

نشر مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صورة عبر حسابه على صفحة "إنستجرام" خلال خوضه تدريبات خاصة فى "الجيم" قبل انطلاق معسكري الإمارات المقرر لهما من يوم 24 يناير المقبل حتى 28 من ذات الشهر.

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء فى والدة حسام البدرى بمسجد المشير طنطاوى

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة بتقديم واجب العزاء فى والدة حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والنادي الأهلي بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

مران الأهلى الختامى استعدادًا لمباراة فيوتشر.. محاضرة من كولر.. وتدريبات بدنية مكثفة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم

بالنادي الأهلي

مرانه الختامي الذي أقيم على أحد الملاعب الفرعية كريكت باستاد محمد بن زايد، من أجل الاستعداد لمباراة فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

مؤتمر صحفى لفيتوريا السبت للكشف عن تفاصيل معسكر الاستعدادا لكأس أمم أفريقيا

أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم سيعقد مؤتمراً صحفيا في الثانية ظهر يوم السبت المقبل للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب الذي ينطلق ٢ يناير المقبل استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق 13 يناير المقبل .

البطل يحصل على 250 ألف دولار.. تعرف على قيمة جوائز السوبر المصرى

يتنافس فريقا

الأهلى

ومودرن فيوتشرعلى 250 ألف دولار القيمة المالية للفائز ببطولة السوبر قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع بينهما غداً الخميس على ملعب محمد بن زايد في

نهائي كأس السوبر المصري .

رسميًا.. محمد عادل حكما لنهائى السوبر والبنا لمواجهة تحديد المركز الثالث

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مواجهة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وفيوتشر للحكم محمد عادل، بينما يقود محمود البنا مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا.

زد يهزم الداخلية بثلاثية وينتزع صدارة دوري nile من بيراميدز

حقق فريق زد أف سى فوزا مريحًا أمام الداخلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري)

دوري(nile



سموحة يهزم طلائع الجيش بهدف نظيف ويقتحم المربع الذهبى للدورى مؤقتاً

فاز فريق سموحة على نظيره

طلائع الجيش

بهدف نظيف سجله حسام حسن في الدقيقة 31 من ركلة جزاء في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الأربعاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دورىnile

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