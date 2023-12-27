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استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لمنزل في (خان يونس)

12/27/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 27 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاربعاء استشهاد 20 فلسطينيا في مجزرة مروعة استهدفت منزلا يؤوي نازحين في حي الأمل بمدينة (خان يونس).
وقالت السلطات الصحية في بيان ان قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في (خان يونس) راح ضحيتها 20 شهيدا وعشرات الاصابات وان العدد مرشح للزيادة.
واضافت في بيان منفصل اليوم ان حصيلة عدوان الاحتلال ارتفعت إلى 21110 شهيدا واكثر من 55243 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي موضحة ان الاحتلال يكثف من استهداف محيط (مجمع ناصر الطبي).
وطالبت السلطات الصحية في غزة المؤسسات الأممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية المجمع الطبي وطواقمه والجرحى والمرضى والاف النازحين فيه كما طالبت بتدخل عاجل لإعادة تشغيل (مجمع الشفاء الطبي). (النهاية)

ن ق / ن س ع


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