ولي العهد السعودي يفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 27 - 12 (كونا) -- افتتح ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.
وقال الأمير محمد بن سلمان في الخطاب السنوي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المملكة العربية السعودية ماضية في نهضتها التنموية وفق (رؤية المملكة 2030) وبرامجها الطموحة التي ستسهم في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالميا وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
وأضاف الأمير محمد أن المملكة حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات وفي أكثر من 50 في المئة من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتطور الاقتصاد السعودي بمعدل 7ر8 في المئة في الناتج المحلي ونمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 8ر4 في المئة ليكون الأسرع نموا على مستوى دول مجموعة العشرين الاقتصادية (جي 20) في عام 2022 والوصول ضمن الدول ال20 الأكثر تنافسية في العالم.
وأكد أن نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها والتمسك بمبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
من جهته قال رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في كلمته "إن المتتبع للمسيرة المباركة في هذا العهد الميمون يدرك بوضوح التنمية الشاملة التي تسير عجلتها وفق خطط مرسومة على أعلى مستوى من التميز في ظل (رؤية المملكة 2030)".
وأضاف آل الشيخ أن مجلس الشورى عقد خلال السنة الثالثة من الدورة الثامنة للمجلس 48 جلسة وصدر عنه 379 قرارا وإنجازات لا يتسع الوقت لذكرها وما كان ذلك ليتم لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم توجيهات القيادة السياسية. (النهاية)
ع ش / أ م س
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