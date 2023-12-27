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ولي العهد السعودي يفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

12/27/2023 2:31:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 27 - 12 (كونا) -- افتتح ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.
وقال الأمير محمد بن سلمان في الخطاب السنوي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المملكة العربية السعودية ماضية في نهضتها التنموية وفق (رؤية المملكة 2030) وبرامجها الطموحة التي ستسهم في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالميا وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
وأضاف الأمير محمد أن المملكة حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات وفي أكثر من 50 في المئة من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتطور الاقتصاد السعودي بمعدل 7ر8 في المئة في الناتج المحلي ونمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 8ر4 في المئة ليكون الأسرع نموا على مستوى دول مجموعة العشرين الاقتصادية (جي 20) في عام 2022 والوصول ضمن الدول ال20 الأكثر تنافسية في العالم.
وأكد أن نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها والتمسك بمبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
من جهته قال رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في كلمته "إن المتتبع للمسيرة المباركة في هذا العهد الميمون يدرك بوضوح التنمية الشاملة التي تسير عجلتها وفق خطط مرسومة على أعلى مستوى من التميز في ظل (رؤية المملكة 2030)".
وأضاف آل الشيخ أن مجلس الشورى عقد خلال السنة الثالثة من الدورة الثامنة للمجلس 48 جلسة وصدر عنه 379 قرارا وإنجازات لا يتسع الوقت لذكرها وما كان ذلك ليتم لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم توجيهات القيادة السياسية. (النهاية)

ع ش / أ م س



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